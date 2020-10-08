محافظ الإسكندرية يطلق مشروع تشغيل بدالات لتصريف تجمعات مياه الأمطار بأبو تلات

الإسكندرية جاكلين منير

تواجد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، وسط أهالي منطقة أبو تلات بالعجمي، لإطلاعهم علي ما تم من الحلول العاجلة لمشكلة إرتفاع منسوب المياه بشوارع المنطقة، بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي، كما قام بإطلاق مشروع تشغيل بدالات للتخلص من تجمعات مياه الأمطار بالمنطقة بعدد ١٢ بدالة وبتكلفة ١٠ مليون، ليصبح إجمالي البدالات بالمنطقة ١٧بدالة ،وذلك بحضور اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي، والسيد موسي رئيس حي العجمي.

وفي كلمته أعرب المحافظ عن سعادته بتواجده وسط أهالي المنطقة، مؤكدا على أنه هناك تنسيق تام مع شركة الصرف الصحي لوضع حلول عاجلة كاملة لأهلينا في منطقة أبو تلات،لافتاً إلى أنه سيتم البدء الفوري في تنفيذ تلك الحلول العاجلة ،والتي ستساهم بشكل كبير بمنع تكرار تجمعات مياه الأمطار بالمنطقة خلال النوات القادمة، وذلك لحين الانتهاء من المشروع القومي الرئيسي لمد خدمة الصرف الصحي بمنطقة أبو تلات والذي بلغت تكلفته حوالي مليار و ٣٥٠ مليون، ومن المقرر الإنتهاء من المرحلة الأولي منه نهاية شهر يونيو ٢٠٢١.

وطالب الشريف الأهالي بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمواجهة الأخطاء التي يفتعلها بعض المواطنين واستمع المحافظ إلى احتياجات ومطالب الأهالي والتي تلخصت حول إقامة مكتب بريد ومكتب شهر عقاري، ورصف ومرور، موجها رئيس حي العجمي بالتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة تنفيذ تلك المشاكل.