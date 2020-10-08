محافظ الإسكندرية يستقبل سفير روسيا الإتحادية والقنصل عام بالمحافظة

الإسكندرية جاكلين منير

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه، اليوم، جيوجي بوريسينكو سفير روسيا الإتحادية، وكارين فاسيليان قنصل عام روسيا الإتحادية بالإسكندرية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

ورحب المحافظ بالسفير التي تعد الزيارة الأولى له لمحافظ الإسكندرية. مؤكدا علي استعداد المحافظة التام لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وأثني على قوة العلاقات المصرية الروسية ، مضيفا أن الشعب المصري يقدر العلاقات بين البلدين منذ وجود الخبراء الروس بمصر. وأضاف أن المحافظة على إستعداد تام لتقديم كافة التعاون للقنصلية الروسية بالإسكندرية.

من جانبه؛ أوضح السفير أن الإسكندرية تلعب دورا هاما في تعزيز العلاقات المصرية الروسية، معربا عن سعادته بوجود القنصلية الروسية بالإسكندرية حيث تمثل القنصلية أول تمثيل دبلوماسي لروسيا منذ عام 1786 وهي تعد نافذة للتمثيل الروسي في مصر وأن ميناء الإسكندرية يعد مركز لتعزيز أنشطة الإستيراد والتصدير ين البلدين.

هذا وأضاف القنصل العام الجديد لروسيا أنه منذ توليه منصبه في أغسطس وهو يشعر أنه من أهل المدينة ،وأن رجال الأعمال والشركات الروسية علي استعداد للمشاركة في مشروعات الإسكندرية التي تنفذها المحافظة ، مشيدا بالتعاون الجيد بين القنصلية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.