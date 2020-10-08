ما هو فيروس كورونا طويل الأمد.. تعرف على الأعراض الشائعة

كتبت إيناس البنا

يعاني بعض الأشخاص الذين تم إعلان تعافيهم من فيروس COVID من آثار إعاقة لاحقة للمرض، وبالرغم من مرور أكثر من 10 أشهر منذ أن بدأ تفشي COVID-19 في مدينة ووهان الصينية، لم يجد العلماء حتى الآن علاجًا لهذا المرض الفتاك، على الرغم من استمرار الباحثين والخبراء الطبيين في معرفة المزيد عن فيروس كورونا الجديد، ولا تزال العديد من جوانب الفيروس والمرض الذي يسببه غير معروفة.

في حين أن غالبية حالات COVID-19 خفيفة وقصيرة ، فإن بعض المرضى يعانون من أعراض المرض بعد أشهر من اختبارهم السريري للمرض.



اعراض كوورنا طويلة الأمد

أطلق الخبراء الطبيون وفقا لتقرير موقع " thehealthline"، على هذه الحالة اسم "كوفيد الطويل"، ولها تأثير مدمر على حياة الأشخاص الذين نجوا من كوفيد -19.

ولكن المجتمع الطبي غير واضح فيما يتعلق بالسبب الذي يجعل بعض الأشخاص يحصلون على Covid لفترة طويلة ومتى يتعافون تمامًا من هذه العواقب طويلة المدى للعدوى الفيروسية.

الأعراض الأكثر شيوعًا التي يواجهها مرضى كوفيد منذ فترة طويلة



يظهر فيروس كورونا الجديد بشكل مختلف في الأشخاص المختلفين، فقد يعاني شخصان مصابان بفيروس كوفيد الطويل من أعراض مختلفة، ومع ذلك ، فإن التعب المعوق هو السمة الأكثر شيوعًا بين مرضى كوفيد لفترة طويلة.

تشمل الأعراض الدائمة الأخرى لـ COVID-19 ضيق التنفس لعدة أشهر، والسعال الذي لا يزول، وآلام المفاصل المستمرة، وآلام العضلات، ومشاكل السمع والبصر، والصداع، وفقدان الرائحة والتذوق، وتلف الرئة، والنوبات القلبية والمهددة للحياة، و الجلطات والسكتات الدماغية وتلف الكلى والأمعاء.

كشف تقرير صادر عن مستشفى ساوثميد ومقره مدينة بريستول الإنجليزية، أن ما يقرب من 75 % من مرضى COVID-19 الذين تم إدخالهم إلى المستشفى استمروا في القتال مع أعراض معينة ، حتى بعد إعلان خلوهم من COVID، ففي المتوسط ​​، استمرت الأعراض لمدة 3 أشهر، وأفادت دراسة أولية أخرى عن وجود التهاب في القلب وفشل في القلب بين الناجين من COVID-19.

تتبعت دراسة نُشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية 143 مريضًا من COVID-19 بعد خروجهم من أكبر مستشفى في روما، وبعد شهرين تقريبًا ، لا يزال 87٪ من المرضى يعانون من عرض واحد على الأقل وأكثر من نصفهم يعانون من التعب.

تشير أحدث البيانات من تطبيق Covid Symptom Tracker - الذي يستخدمه حوالي 4 ملايين شخص في المملكة المتحدة ، إلى أن واحدًا من كل 50 (2٪) من جميع المصابين بفيروس COVID-19 ظهرت عليه الأعراض بعد 90 يومًا.

يعاني العديد من الأشخاص الذين تعافوا من عدوى COVID-19 أيضًا من مشاكل الصحة العقلية بما في ذلك الاكتئاب والقلق.

كم من الوقت يمكن لمرضى كوفيد الاعتناء بأنفسهم



ما الذي يسبب مرض كوفيد الطويل؟ لا يزال الباحثون يحاولون العثور على إجابات لهذا السؤال، ومع ذلك ، يشير البعض إلى أنه قد يكون السبب في ذلك هو أن الفيروس ربما لا يزال باقياً في بعض الجيوب الصغيرة من الجسم، على سبيل المثال ، قد يتسبب وجود الفيروس في الأمعاء في حدوث إسهال طويل الأمد ، وعندما يكون في الأعصاب قد يعاني الشخص من فقدان حاسة الشم.

بينما يعمل الخبراء الطبيون على إيجاد السبب الحقيقي ، يمكن لمرضى كوفيد منذ فترة طويلة مساعدة أنفسهم من خلال الحصول على قسط كبير من الراحة وشرب الكثير من السوائل وإدراج الفواكه والخضراوات الطازجة في نظامهم الغذائي.