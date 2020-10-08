اليوم السابع
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لحظة السيطرة على حريق اندلع داخل الجامع الأزهر.. فيديو

الخميس، 08 أكتوبر 2020 12:51 ص
لحظة السيطرة على حريق اندلع داخل الجامع الأزهر.. فيديو حريق في الجامع الأزهر
كتب محمد سعودي

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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو يوثق لحظة اندلاع حريق محدود داخل الجامع الأزهر، فيما سيطرت قوات الحماية المدنية عليه. ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، فى السيطرة على الحريق الذى اندلع بسبب ماس كهربائى بالطابق الثانى من المسجد، دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بالدور الثاني بالجامع الأزهر الشريف، من ناحية باب الصعايدة اتجاه منطقة الباطنية، وعلى الفور تم الدفع بسيارة اطفاء، وتم إخماده دون وقوع اصابات وتبين أن الحريق نشب في مكاتب إدارية.

إخماد حريق في الجامع الأزهر
إخماد حريق في الجامع الأزهر
اندلاع حريق في الجامع الأزهر
اندلاع حريق في الجامع الأزهر

 

حريق في الجامع الأزهر
حريق في الجامع الأزهر

 

حريق
حريق

 


حريق الازهر

حريق الجامع الازهر

فيديو حريق الازهر

السيطرة على حريق الازهر

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