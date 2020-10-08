اليوم السابع
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كيف تنتقل عدوى التراخوما المسببة لضعف النظر والعمى ؟ الصحة تجيب

الخميس، 08 أكتوبر 2020 03:34 م
كيف تنتقل عدوى التراخوما المسببة لضعف النظر والعمى ؟ الصحة تجيب الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن مرض التراخوما المسبب لضعف النظر والعمى هو مرض يصيب العين بسبب عدوى بكتيرية وهو المسئول عن العمى أو ضعف البصر، وأضافت الوزارة في منشور اليوم احتفالا باليوم العالمي للإبصار: "تنتشر عدوى التراخوما عن طريق اليدين أو الملابس أو الفرش وإذا كان هناك اتصال بين الذباب مع إفرازات العين أو أنف شخص مصاب".

وكشفت منظمة الصحة العالمية أن العالم يحتفل بيوم البصر العالمي 2020 يوم 8 أكتوبر من كل عام، وهو يوم سنوي للتوعية يقام في الخميس الثاني من أكتوبر، لتركيز الاهتمام العالمي على العمى، وضعف البصر، هذا العام، سيُقام يوم البصر العالمي في 8 أكتوبر 2020 تحت شعار" Hope In Sight".

ويعانى مليار شخص حول العالم من ضعف البصر الذي يمكن الوقاية منه، يمكن أن يكون لضعف البصر أو غيابه آثار كبيرة وطويلة الأمد على جميع جوانب الحياة، بما في ذلك الأنشطة الشخصية اليومية، والتفاعل مع المجتمع، والمدرسة وفرص العمل والقدرة على الوصول إلى الخدمات العامة.

ويمكن أن ينجم ضعف البصر عن عدة عوامل، بما في ذلك أمراض مثل مرض السكري، والتراخوما، وصدمة العين، أو حالات مثل الخطأ الانكساري أو إعتام عدسة العين أو التنكس البقعى المرتبط بالعمر أو الجلوكوما.

تزيد أعمار غالبية المصابين بضعف البصر عن 50 عامًا، ومع ذلك، يمكن أن يؤثر فقدان البصر على الأشخاص من جميع الأعمار ويعاني ما لا يقل عن 2.2 مليار شخص من ضعف البصر والعمى، من بينهم أكثر من مليار حالة يمكن الوقاية منها، أو لم تتم معالجتها بعد.


الصحة

اليوم العالمى للإبصار

التراخوما

العمى

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