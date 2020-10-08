زغرب (أ ش أ)

أعلنت السلطات الصحية في كرواتيا، اليوم الخميس، تسجيل 542 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وحالة وفاة واحدة ناجمة عنه خلال الـ24 ساعة الماضية لتسجل بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا في حالات الإصابة اليومية بالمرض منذ بداية ظهوره في شهر فبراير الماضى، وقالت وزارة الصحة -في بيان (نقلته وكالة أنباء /هينا/ الكرواتية على موقعها الإلكتروني)- إن عدد الحالات النشطة بالفيروس يقف حاليًا عند 2206 حالات، بينما لا يزال يوجد 361 مريضًا بكورونا داخل المستشفيات المختلفة لتلقي العلاج اللازم، منهم 27 على أجهزة التنفس الصناعي.