وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس التاجي في كرواتيا ارتفع إلى 18 ألفا و989 حالة، بينما وصل عدد الوفيات المرتبطة به إلى 310 حالات، في حين ارتفع عدد المتعافين من الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية بمقدار 165 حالة وبلغ حتى الآن 16 ألفا و473.