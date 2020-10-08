أعلنت السلطات الصحية في كرواتيا، اليوم الخميس، تسجيل 542 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وحالة وفاة واحدة ناجمة عنه خلال الـ24 ساعة الماضية لتسجل بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا في حالات الإصابة اليومية بالمرض منذ بداية ظهوره في شهر فبراير الماضى، وقالت وزارة الصحة -في بيان (نقلته وكالة أنباء /هينا/ الكرواتية على موقعها الإلكتروني)- إن عدد الحالات النشطة بالفيروس يقف حاليًا عند 2206 حالات، بينما لا يزال يوجد 361 مريضًا بكورونا داخل المستشفيات المختلفة لتلقي العلاج اللازم، منهم 27 على أجهزة التنفس الصناعي.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس التاجي في كرواتيا ارتفع إلى 18 ألفا و989 حالة، بينما وصل عدد الوفيات المرتبطة به إلى 310 حالات، في حين ارتفع عدد المتعافين من الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية بمقدار 165 حالة وبلغ حتى الآن 16 ألفا و473.
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