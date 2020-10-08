فيديو يرصد لحظة ضبط "عنتيل" الجيزة المتهم بإقامة علاقات جنسية مع سيدات وتصويرهن

كتب بهجت أبو ضيف - أحمد إسماعيل

حصل اليوم السابع على مقطع فيديو، يرصد لحظة ضبط جزار "عنتيل" الجيزة، المتهم بإقامة علاقات جنسية مع عدد من السيدات، وتصويرهن فى أوضاع مخلة، حيث يسجل مقطع الفيديو، التحفظ على المتهم من جانب عدد من المواطنين.

وسادت حالة من الغضب بين عدد من المواطنين بمحافظة الجيزة، بعد انتشار مقاطع فيديو جنسية لجزار يقيم علاقات جنسية مع عدد من السيدات، وعقب تداول الفيديوهات الجنسية، تمكن عدد من المواطنين المتضررين، من التحفظ على الجزار، والاعتداء عليه بالضرب، إلا أن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تمكنوا من إنقاذه قبل الفتك به، واقتياده إلى قسم الشرطة وسط حراسة أمنية مشددة.

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن المتهم أقام علاقات جنسية مع عدد من السيدات، وصورهن دون علمهن بدافع الابتزاز، وإجبارهن على الخضوع له، وتكرار ممارسة العلاقة معهن مرة أخرى، إلا أن تسريب مقاطع الفيديو من هاتفه المحمول، أدى إلى كشف أمره.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يعمل جزارا، ومتزوج ولديه أطفال، اعتاد إقامة علاقات جنسية مع سيدات، بعضهن متزوجات، بعد الإيقاع بهن عقب إقامة علاقات عاطفية، وعدد اخر من السيدات الاتى أقام علاقة معهن ووافقن على ممارسة الرذيلة معه مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وتبين من خلال تحريات رجال المباحث، أن المتهم كان ينتهز فرصة انشغال السيدة الاتى يمارس الرذيلة معها، ويصورها بهاتفه المحمول دون علمها، حتى يتمكن من ابتزازاها وتهديدها بمقاطع الفيديو المخلة، ويجبرها على ممارسة الرذيلة معه مرة أخرى، كما كشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم كان يلتقى بالسيدات بإحدى الشقق، ويقيم علاقة معهن بغرفة خالية من الأثاث، سوى مرتبة أسفنجية بأرضية الغرفة.

وتحفظ رجال المباحث على الهاتف المحمول الخاص بعنتيل الجيزة، وتبين احتوائه على ما يقرب من 58 مقطع فيديو جنسى له، بالإضافة إلى مقاطع فيديو أخرى تم تحميلها من شبكة الإنترنت، وتم التوصل من خلال فحص مقاطع الفيديو، إلى هوية 3 سيدات ظهرن معه، فى أوضاع مخلة، وتم إخطار النيابة تمهيدا للتحقيق معهن إذا استدعت التحقيقات ذلك.

واعترف المتهم صحة الاتهام المنسوب إليه، وأكد عقب القبض عليه، أنه كان يصور السيدات الاتى يقيم معهن علاقات جنسية دون علمهن، بدافع ابتزازهن للاستجابة له مرة أخرى إذا رغب فى إقامة علاقة جنسية معهن، وعقب استجواب المتهم، تم إحالته إلى النيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على "عنتيل"، اعتاد ممارسة الرذيلة مع السيدات، وتصويرهن، حيث تم القبض عليه بعد انتشار عدد من مقاطع الفيديو الخاصة به، والتى تجمعه مع سيدات فى أوضاع مخلة، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد انتشار عدد من مقاطع الفيديو الخادشة للحياة، لأحد الأشخاص فى أوضاع مخلة مع سيدات.

بإجراء التحريات تم تحديد هوية المتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، من ممارسة الرذيلة مع عدد من السيدات، وتصويرهن فى أوضاع مخلة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.