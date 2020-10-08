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فرنسا: لا يمكن إنشاء نظام للأمن الجماعى الأوروبى بمعزل عن روسيا

الخميس، 08 أكتوبر 2020 08:31 م
فرنسا: لا يمكن إنشاء نظام للأمن الجماعى الأوروبى بمعزل عن روسيا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان
كتب أحمد عرفة

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أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أنه لا يمكن إنشاء نظام للأمن الجماعي الأوروبي بمعزل عن روسيا. ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال وزير الخارجية الفرنسي: لا يمكننا أن نأمل في إنشاء نظام أمني جماعي، وضمان الاستقرار في أوروبا دون مشاركة روسيا. ولا يجوز للصعوبات التي تظهر على طريق هذا الحوار، أن تضعف إرادتنا، فيما الحوار مع روسيا لا يعني تقديم خدمة لها.

ولفت وزير الخارجية الفرنسي، إلى أنه في الحوار مع روسيا من الضروري أن نكون حازمين، موضحا أن بنية الأمن الجماعي لا معنى لها إلا عندما تلتزم الدول المشاركة بالقواعد العامة المحددة لذلك، وهذه الحتمية التي تشمل الجميع ستنطبق على روسيا أيضا وتلزمها.  

 


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