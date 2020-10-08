فتاة الإسكندرية تكشف سبب هروبها من المنزل: بابا ضربنى بخشبة خلانى اسيب البيت ..فيديو

كتب أيمن رمضان

قالت "فرح.إ.س" طالبة بالصف الثانى الإعدادى، والمتغيبة عن منزلها بمنطقة سموحة منذ يومين، إنها تركت منزلها بعدما تعرضت للضرب من قبل والدها، والتضييق عليها من قبل أفراد الأسرة.

ووفق الفيديو قالت فرح، إنها كانت تشعر بالصداع عندما طالبتها والدتها بالنزول إلى التمرين، وعند رفضها المشاركة بالتدريب هددتها بأنها سوف تجعل والدها يضربها، وتابعت:"بالفعل بابا جه ضربنى بخشبة وده خلانى اترك البيت".

وتابعت:"وأنا كنت عارفة واحد أسمه أحمد من شباب التيك توك..هو كان مهتم بيا وكنت بحكى ليه أى حاجة ومطمنة ليه.. وأنا نزلت القاهرة علشان أقابله لكن مقبلتوش.. لكن قابلت واحد اسمه عم رضوان صعبت عليه فأخدنى معاه وقعدت مع أسرته وهو كان معايا محترم".

وكان قد صرح مصدر أمنى بأنه تم العثور على فتاة الإسكندرية المتغيبة، والتى تركت منزلها لخلافات عائلية مع والديها، وضبط القائم على ترويج الشائعات حول اختفاء الفتيات، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان مصدر أمنى نفى أمس صحة ما تداولته بعض الصفحات على شبكة الإنترنت من إدعاءات حول تعدد حالات اختفاء فتيات المدارس بالإسكندرية، وأن الواقعة تتلخص فى بلاغ أهل طالبة بإحدى المدارس بتغيبها عن المنزل، ويجرى حالياً فحص البلاغ المشار إليه.

ويذكر أن الشائعة تُعد جريمة من الجرائم التى تهدد أمن العالم حيث تتخذ العديد من الدول إجراءات حاسمة للتصدى لها وتجفيف ينابيعها وتُعرف الشائعة بأنها من أشاع الخبر أى أذاعه ونشره، بينما تُعرف فى اللغة على أنها "الانتشار والتكاثر"، ومن ناحية الاصطلاح هي: "النبأ الهادف الذى يكون مصدره مجهولا، وهى سريعة الانتشار ذات طابع استفزازى أو هادئ حسب طبيعة ذلك النبأ وهى زيادة على ذلك تتسم بالغموض".