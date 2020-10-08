عنتيل الجيزة.. سقط بعد تصويره 58 فيديو لسيدات أقام معهن علاقات جنسية

كتب بهجت أبو ضيف – أحمد إسماعيل

انتشار مقاطع فيديو مخلة لأحد الأشخاص بصحبة عدد من السيدات، كان كفيلا بالكشف عن "عنتيل" بمحافظة الجيزة، أقام علاقات جنسية مع عدد من السيدات، وصورهن دون علمهن فى أوضاع مخلة، بغرض ابتزازهن، ليتم التحفظ عليه من جانب عدد من المواطنين، والاعتداء عليه بالضرب محاولين الفتك به، إلا أن رجال المباحث تمكنوا من إنقاذه، واقتادوه وسط حراسة أمنية مشددة إلى قسم الشرطة.

فى السطور التالية نستعرض تفاصيل ضبط المتهم، وكيفية الكشف عن علاقاته النسائية..

-سادت حالة من الغضب بعد انتشار مقاطع فيديو مخلة لجزار بصحبة عدد من السيدات فى أوضاع مخلة

-المتهم متزوج ولديه أبناء ويقيم بإحدى المناطق شمال محافظة الجيزة





-المتهم الذى أطلق عليه لقب "عنتيل" الجيزة سقط بعد تسريب مقاطع فيديو من هاتفه المحمول

-اعتاد عنتيل الجيزة لقاء عشيقاته بشقة مستأجرة وصورهن فى أوضاع مخلة

-اعترف المتهم أن الدافع وراء تصوير عشيقاته ابتزازهن للخضوع له





-وصل عدد مقاطع الفيديو الجنسية لعنتيل الجيزة ما يقرب من 58 مقطع فيديو

-تم التحفظ على المتهم من جانب عدد من المواطنين المتضررين واعتدوا عليه بالضرب

-ضباط مباحث الجيزة أنقذوا المتهم قبل الفتك به على يد الأهالى وتم اقتياده لقسم الشرطة





-تم التحفظ على هاتف المتهم وعثر به على مقاطع فيديو جنسية تجمعه بعشيقاته

-تحديد هوية 3 سيدات ظهرن بمقاطع الفيديو مع المتهم

-اعترف المتهم أن عدد من عشيقاته يتحصلن على مبالغ مالية منه مقابل العلاقة الجنسية

-النيابة العامة تحفظت على الهاتف لفحصه وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق