اليوم السابع
Ads
الخميس، 08 أكتوبر 2020 01:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

عضوان فى الكونجرس الأمريكى يطالبان بفرض عقوبات على تركيا

الخميس، 08 أكتوبر 2020 12:13 ص
عضوان فى الكونجرس الأمريكى يطالبان بفرض عقوبات على تركيا الكونجرس الأمريكي
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن عضوان بمجلس الكونجرس الأمريكي يطالبان بعقوبات على تركيا على خلفية تشغيلها منظومة إس 400 الروسية، وسط تقارير تفيد باختبار تركيا نظام إس 400 الروسي باستخدام طائرات أمريكية.

ووفقا للقناة، فإن مطلب العقوبات ضد تركيا كان موضوع رسالة وجهها عضوا الكونجرس الأمريكى إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وأوضحت القناة، أن عضوا الكونجرس عبرا عن مخاوف من جمع روسيا معلومات عن الناتو عن طريق تركيا. مطلب العقوبات تقدم بها السيناتور الديمقراطى كريس فان هولين والجمهوري جيمس لانكفورد.

 

 

 


تركيا

روسيا

الكونجرس الأمريكي

عقوبات على تركيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة