عضوان فى الكونجرس الأمريكى يطالبان بفرض عقوبات على تركيا

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن عضوان بمجلس الكونجرس الأمريكي يطالبان بعقوبات على تركيا على خلفية تشغيلها منظومة إس 400 الروسية، وسط تقارير تفيد باختبار تركيا نظام إس 400 الروسي باستخدام طائرات أمريكية.

ووفقا للقناة، فإن مطلب العقوبات ضد تركيا كان موضوع رسالة وجهها عضوا الكونجرس الأمريكى إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وأوضحت القناة، أن عضوا الكونجرس عبرا عن مخاوف من جمع روسيا معلومات عن الناتو عن طريق تركيا. مطلب العقوبات تقدم بها السيناتور الديمقراطى كريس فان هولين والجمهوري جيمس لانكفورد.