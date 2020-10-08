طقس اليوم حار نهارا وشبورة كثيفة على بعض المناطق والقاهرة تسجل 36 درجة

كتب أسامة عبد الحميد

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية،أن يسود اليوم الخميس، طقس حار نهارًا على الوجه البحري والقاهرة، وشبورة مائية صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشبورة مائية صباحاً تكون كثيفة على بعض المناطق، والرياح معتدلة، يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء ، والرياح معتدلة، وطقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق جنوب الصعيد.



ويتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر.



ويتوقع الخبراء كذلك، أن يكون الطقس ليلا لطيفا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.



كانت هيئة الأرصاد الجوية، توقعت أمس الأربعاء، طقس حار نهارًا على الوجه البحري والقاهرة، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشبورة مائية صباحاً تكون كثيفة على بعض المناطق، والرياح معتدلة، يسود طقس حار على جنوب سيناء، وشمال الصعيد والرياح معتدلة، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا.



ويتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر.



ويتوقع الخبراء كذلك، أن يكون الطقس ليلا لطيفا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.