ضبط مصنع قطع غيار سيارات مجهولة المصدر بالسنطة بالغربية

الغربية _ مصطفى عادل

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظه الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين، بالإشتراك مع مباحث التموين من ضبط مصنع بدون ترخيص بمدينة السنطة لإنتاج قطع غيار السيارات من خامات مجهولة المصدر.

وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا بتمكن مأمورية مشتركة من مديرية التموين بالاشتراك مع مباحث التموين من ضبط مصنع قطع غيار السيارات لحقن وعجن جلد يستخدم كقطع غيار السيارات والتكاتك غير مرخص بالسنطه غربيه مخالفات لقانون 154لسنه 2019 الخاص بتراخيص المنشأت

وتم التحفظ علي كميات مصنعة ومجهولة المصدر من قطع غيار السيارات والتكاتك بكمية وقدرها 500 قطعة اسكتره جلد تستخدم للتكاتك، وكمية وقدرها 500 قطعة كوبلن جلد تستخدم قطع غيارالسيارات النصف نقل و 300 قطعة جلب كوتش بكر للسيارات وجميعها مجهولة المصدر.

كما تم التحفظ علي 2 ماكينة للتصنيع تقدر بمبلغ 300000 جنيه طبقا لإقرار المسؤل عن المصنع، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 18599 لسنة 2020 جنح مركز السنطة، وإحالة المحضر للنيابة العامة.