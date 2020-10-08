ضبط لص وتاجر مخدرات في حملات أمنية بالدقهلية

كتب محمود عبد الراضي ـ الدقهلية شريف الديب

نجحت أجهزة الأمن بالدقهلية في ضبط أحد العناصر الإجرامية ارتكب 7 وقائع سرقة مساكن وأرشد عن المسروقات ، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمــن الدقهلية من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، بإكتشافه سرقة "جهاز لاب توب - ساعة يد – مبلغ مالى" من داخل شقته.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالدقهلية عن تحديد مرتكب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية" ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة "بأسلوب تسلق المواسير"، مؤكداً ارتكابه 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط جميع المسروقات.

وعلى جانب آخر، نجحت أجهزة الأمن بالدقهلية في ضبط كمية من مخدر الهيروين وأسلحة نارية بحوزة أحد الأشخاص بالدقهلية بقصد الإتجار، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام عامل زراعى"له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم ضبطه بدائرة مركز شرطة طلخا، بحوزته "5 فرد خرطوش محلى الصنع- 65 لفافة لمخدرالهيروين- مبلغ مالى- هاتف محمول".