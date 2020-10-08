صور قمر صناعى تكشف وجود طائرتين إف - 16 لتركيا فى أذربيجان

كتب محمد شعلان

كشف كريستيان تريبيرت، مراسل صحيفة "نيويورك تايمز"، عن صورة التقطها قمر صناعى، رجح أنها لطائرتين مقاتلتين تركيتين من طراز "إف - 16" رابطتين بأحد مطارات أذربيجان، مرجحا أن الصورة الفضائية التقطت عبر قمر صناعى يوم 3 أكتوبر الجارى على خلفية النزاعات العسكرية الدائرة بين اذربيجان وارمينيا فى منطقة قره باغ المتنازع عليها، وفق ما نقلت روسيا اليوم.



حساب صحفى نيويورك تايمز على تويتر

ونشر المراسل الصحفى كريستيان تريبيرت، صور المقاتلات التركية على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، وعلق قائلا: "هناك طائرتان على الأقل من طراز F-16 فى مطار جانجا الدولى فى أذربيجان، تحليلنا في 3 أكتوبر هذه عروض صور الأقمار الصناعية. من المحتمل أن يتم تشغيل الطائرات المقاتلة من قبل القوات الجوية التركية، إلى جانب طائرة شحن محتملة من طراز CN-235".



صورة عن قرب للطائرة التركية



صورة للطائرة التركية

وتابع: "قارنا القياسات التقريبية والخصائص المرئية (أجنحة كاذبة ، اللون ، إلخ) مع مجموعة متنوعة من الطائرات، بما في ذلك تلك التي تشغلها القوات الجوية الأذربيجانية (MiG-21 ، MiG-29 ، Su-25 ، L-39). الطائرة F-16 التركية هي الأقرب للصورة المنقولة".

واستكمل: "هناك أيضًا طائرة أكبر في ساحة جانجا، والتي نعتقد أنها من المحتمل أن تكون طائرة نقل CASA / IPTN CN-235 ، تستخدمها أيضًا القوات الجوية التركية، (إنها تشبه Alenia C-27 أيضًا ، ولكن من غير المرجح أن تكون في أذربيجان بسبب مشغليها).

وفي ذات السياق، قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان لشبكة "سكاي نيوز"، إن بلاده تواجه "هجوما إرهابيا" تشنه أذربيجان وتركيا، مضيفا: "ما تقوم به تركيا استمرار للإبادة الأرمينية ومحاولة لاستعادة الامبراطورية العثمانية".

واصلت الأعمال القتالية في إقليم ناجورني قرة باغ، حيث تعرضت ستيباناكرت، "عاصمة" الإقليم، إلى قصف طوال ليل الثلاثاء، ودوّت صفارات الإنذار في المدينة الغارقة فى ظلام شبه كامل فى فترات متقطعة كل ساعة تقريبا.