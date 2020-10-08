صور.. حى أول المحلة ينفذ حملة نظافة بمنطقة طلعت حرب وطريق محلة أبو على

الغربية - مصطفى عادل

نفذ حى أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، برئاسة المحاسب ممدوح النجار رئيس الحى، حملة نظافة مكبرة بشوارع المدينة بنطاق الحى بمشاركة معدات جهاز النظافة بالحى بتوجيهات اللواء حاتم زين العابدين رئيس المدينة.

واستهدفت الحملة رفع تراكمات القمامة والأتربة وكنس الشوارع ورفع السفو من جانبى الطريق، بمناطق طلعت حرب، وطريق محلة أبو القديم مروراً بشارع الرجبى حتى مجمع المحاكم.

من ناحيه اخرى نفذت إدارة النظافة بحى ثان المحلة، برئاسة المحاسب احمد المغاورى سليمان رئيس الحي، حملة نظافة مكبرة بشوارع المدينة نطاق الحى، بمشاركة سيارات ومعدات جهاز النظافة بالحي.

وبدأت الحملة منذ الصباح الباكر واستهدفت المدينة، ومنطقة العلو، خلف سور العلو الطريق، الدائري، سكة طنطا، منطقة الشعبية، كوم الفرن، امام مسجد السيدة رقية، كورنيش بحر شبين، شارع نادى الشرطة، سكة زفتي، شارع طلعت حرب، وتم نقل القمامة لمصنع التدوير بالجابرية.

من ناحية أخرى نفذ حى أول طنطا بمحافظة الغربية، برئاسة المحاسب عادل داود رئيس الحى، حملة نظافة مكبرة بشوارع المدينة بنطاق الحى بتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بمشاركة معدات جهاز النظافة بالحى.

واستهدفت الحملة رفع تراكمات القمامة بنقاط التجميع، ورفع القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية، وأيضا كنس الشوارع، وتفريغ صناديق القمامة، كما نفذ قسم المتنزهات بالحى حملة لتقليم وتهذيب الأشجار وأشجار الزينة وأحواض الزهور بالشوارع الرئيسية، حفاظاً على المظهر الحضارى للمدينة.

حملة نظافة وإزالة القمامة بحى أول المحلة

حملة نظافة وإزالة القمامة بحى أول المحلة

حملة نظافة وإزالة القمامة بحى أول المحلة

حملة نظافة وإزالة القمامة بحى أول المحلة