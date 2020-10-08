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شيخ الأزهر الشريف يدعو أذربيجان وأرمينيا لوقف إطلاق النيران والنزاع المسلح

الخميس، 08 أكتوبر 2020 07:02 م
شيخ الأزهر الشريف يدعو أذربيجان وأرمينيا لوقف إطلاق النيران والنزاع المسلح الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
ريهام عبد الله

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دعا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للاحتكام لصوت العقل، ووقف إطلاق النيران بين أذربيجان وأرمينيا، داعيا كل محبى السلام لبذل المساعى لوقف النزاع المسلح.
 
وقال شيخ الأزهر فى تغريدات عبر حسابه الرسمى بتويتر: "الاحتكام لصوت العقل يحتم وقف إطلاق النار بين الجارتين أذربيجان وأرمينيا".
 
أحمد الطيب
أحمد الطيب
 
وتابع : "ندعو كل محبي السلام والإنسانية لبذل المساعي من أجل وَقفِ النزاع المسلح واللجوء إلى الحلول السلميَّة لإنهاء الصراع بين الدولتين".
 
وفى سياق آخر، حرص فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، على متابعة الحريق الذي نشب في إحدى الغرف الخلفية بالدور الثالث بمبنى الجامع الأزهر منذ ساعات قليلة، موجها الإدارات المعنية بالأزهر بمتابعة مجريات الأمور واتخاذ اللازم على الفور، وإطلاع فضيلته بالمستجدات أولا بأول.
 
واطمأن فضيلة الإمام الأكبر، من خلال تواصله هاتفيا مع إدارة الجامع الأزهر على عدم تأثر مبنى المسجد والمناطق الرئيسية به، بما فيها التجديدات الحديثة، مطالبا بموافاته بتقرير عاجل وشامل حول الأضرار الملحقة وسرعة معالجتها.
 
من جانبه، قال الدكتور هاني عودة، مدير الجامع الأزهر، إن الحريق الذي نشب في الجامع منذ قليل هو حريق محدود في إحدى الغرف الخلفية بالدور الثالث للمسجد، مؤكدا أنه قد تمت السيطرة عليه بالتعاون مع قوات الحماية المدنية.

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