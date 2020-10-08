سفير مصر لدى برلين يبحث مع رئيس البوندستاج الألماني تعزيز العلاقات الثنائية

استقبل رئيس البوندستاج الألماني "فولفجانج شويبله" السفير خالد جلال عبد الحميد سفير جمهورية مصر العربية في برلين، وذلك في إطار ترحيبه بالسفراء الذين قدموا أوراق اعتمادهم خلال العام الماضي، حيث عقد رئيس البوندستاج لقاءً ثنائيًا مع السفير المصري أكد خلاله الاهتمام بتعزيز أوجه العلاقات بين البلدين، ودفع التعاون البرلماني بين مصر وألمانيا.

هذا، وفي إطار استقباله للسفراء المُعتمدين، ألقى رئيس البوندستاج كلمة ركز فيها على التحديات التي تواجه ألمانيا ودول العالم اتصالاً بانتشار جائحة "كورونا"، مؤكدًا أهمية التكاتف على المستوى الدولي لإنجاح جهود مكافحة الجائحة، مع الإشارة لضرورة ضمان إتاحة الأدوية واللقاحات -فور التوصل إليها- بصورة متساوية لكل دول العالم.

من ناحيةٍ أخرى، أشار إلى احتفال ألمانيا يوم 3 أكتوبر 2020 بمرور ثلاثين عاماً على الوحدة، مستعرضًا المحطات التي مرت بها البلاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، مروراً بالتقسيم ووصولاً إلى انهيار حائط برلين في عام ١٩٨٩، ومن ثم تحقيق الوحدة عام ١٩٩٠، حيث أكد من واقع خبرة التاريخ الألماني على أهمية التعاون الدولي وضرورة العمل على تعزيز القيم الديمقراطية خاصةً خلال الظروف الاستثنائية، ومنها الظرف الذي يمر به العالم حالياً مع انتشار جائحة "كورونا".