سعد الدين الهلالى: تفاعل الإنسان مع حضارته يجعله متماسك نفسياً

كتب - محمد شرقاوى

قال أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الدكتور سعد الدين الهلالى، إن تفاعل الإنسان مع حضارته يجعله متماسك نفسياً، خاصة عندما تكون حضارته ضاربة فى جذورالتاريخ، مشيراً إلى أن مصر لديها حضارة ممتدة على 7 آلاف عام، ويتم تدريس حضارتها سواء فى الجامعات العلمية المتعلقة بالتاريخ والحضارة أو علم النفس.

وأضاف "الهلالي"، خلال برنامج "كن أنت" الذى يذاع على القناة الأولى المصرية، أن تعامل الإنسان وتفاعله مع حضارته يمده بالقوة فى التعامل مع أزمات الحياة، نظراً للدروس والعبر التى تعلمها من حضارته.

وكان الدكتور سعد الدين الهلالى، قال إن الميراث حق وليس واجبا مثل الصلاة والصوم، وأن آية المواريث واضحة وصريحة في القرآن لكنها مذكورة كحق، أما لو كان أمرًا واجبًا مثل الصلاة فلا يمكن الكلام فيه.

وأضاف أستاذ الفقه المقارن، أن الفقيه تتغير فتواه بتطور ثقافته بمرور الوقت، ومع تغير الزمان والمكان والعصور، لافتًا إلى أن المرأة الآن تساوى الرجل فى الشهادة، وهذا تطور فقهى لا يتعارض مع الدين فى شئ، ولا يعارض نص كلام الله.