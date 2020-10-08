أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو سترد على أي عقوبات أوروبية محتملة ضد روسيا، على خلفية قضية أليكسي نافالنى، وأضافت زاخاروفا - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس أن العقوبات والقوائم السوداء والقيود، تؤدي دائما إلى شيء واحد في العلاقات الدولية، وهو تبني إجراءات جوابية موازية أو مشابهة.
وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أن الغرب استخدم ما جرى مع نافالني كذريعة لفرض عقوبات جديدة ضد روسيا.
ولفتت إلى أنه لو كان الاتحاد الأوروبي يرغب حقا بكشف الحقيقة وفهم ما حدث، لما ربط العقوبات بقضية نافالني.. مشددة في الوقت ذاته على أنه لا يوجد أي دليل على تورط روسيا في قضية نافالني.
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