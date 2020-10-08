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أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو سترد على أي عقوبات أوروبية محتملة ضد روسيا، على خلفية قضية أليكسي نافالنى، وأضافت زاخاروفا - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس أن العقوبات والقوائم السوداء والقيود، تؤدي دائما إلى شيء واحد في العلاقات الدولية، وهو تبني إجراءات جوابية موازية أو مشابهة.