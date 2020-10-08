رئيس وزراء إسبانيا يؤكد إمكانيات التعاون مع الجزائر غير مستغلة بشكل كاف

وقال إنه أمام الجزائر وإسبانيا فرصة لتعميق وتعزيز تعاونهما الاقتصادى على المدى المتوسط والبعيد، مشيرا إلى الفرص الموجودة في مجالات الطاقة والرقمنة والصناعات الغذائية والدفاع والبيئة والتكنولوجيات والهندسة ومكاتب الدراسات.

كما أكد أهمية التعاون وتعزيز الشراكات في المجالات الصحية والطبية والصيدلة التي أثبتت أهميتها البالغة في الظرف الحالي التي تمر به مختلف دول العالم في ظل جائحة كورونا.. وأضاف أن الشركات الإسبانية تتميز بقدرة تنافسية عالية وبسمعة دولية قادرة على المساهمة في مسار تنويع الاقتصاد الجزائري.

وحول التحولات التي يعرفها العالم اقتصاديا، قال سانشيز إن بلاده تعول على إقامة تحالفات قوية تجسد استراتيجية جديدة للتنمية قائمة على التعاون والتشارك، مضيفا أن "الجزائر تمثل بلدا تراهن عليه إسبانيا في استراتيجيتها على المديين المتوسط والطويل بالنظر لمكانتها الهامة في المغرب العربي وأفريقيا".

وأشار إلى أهمية اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي كأساس يضمن استمرار التعاون الثنائي بين البلدين، مضيفا أن إسبانيا تتفهم الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها الجزائر، مؤكدا استعداد بلاده للتعاون البناء مع الجزائر.