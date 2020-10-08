رئيس الكنيسة الأسقفية يكشف تفاصيل الاستعداد لحفل تدشين إقليم الإسكندرية

تلقى الدكتور منير حنا أنيس، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية مكالمة هاتفية من رئيس الأساقفة جوسيا فيرون رئيس اتحاد الكنائس الأسقفية الأنجليكانية فى العالم يجدد فيها تهنئته لاختيار المطران حنا رئيسًا لإقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية وهو الإقليم الـ41 من أقاليم الكنيسة فى العالم.

وأكد فيرون في مكالمته على رغبته في حضور حفل تدشين الإقليم الجديد بمصر ، في الربع الأول من عام 2021 معربًا عن أمله في أن يحمل العام الجديد حلًا لأزمة وباء كورونا، الأمر الذي يسهم في عودة حركة السياحة والسفر لطبيعتها بالشكل الذي يسهل حضور رؤساء أساقفة الكنيسة من مختلف أنحاء العالم

فيما عقد الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة اجتماعًا مع قيادات الكنيسة الإدارية والتنفيذية لوضع خطة مبدئية لهذا الاحتفال الضخم إذ تم توزيع المهام على الحاضرين ووضع تصور مبدئي للاحتفال المزمع عقده في الربع الأول من عام 2021، احتفالا بتدشين إقليم الإسكندرية، بعد أن تم الإعلان عن هذا الإقليم مطلع العام الجارى.

كان الأمين العام لاتحاد الكنائس الأسقفية الانجليكانية في العالم جوسيا ايدو فيرون قد أعلن تأسيس الإقليم الجديد في يونيو الماضي قائلًا: "راينا في السنوات الاخيرة النمو الكبير في إيبارشية مصر وشمال افريقيا والقرن الافريقي خاصة فى منطقة جامبيلا بإثيوبيا و بافى المناطق أيضا وتعتبر إيبارشية مصر واحدة من أكبر الإيبارشيات من الناحية الجغرافية وأكثرها تنوعا فى اتحاد الكنائس الاسقفية الانجليكانية في العالم وتتميز تلك المنطقة أنها من أكيرالمناطق نموا فى العالم، ويعود الفضل لرئيس الأساقفة منير والقسوس وشعب الابروشية لحدوث هذا النمو بالرغم من التنوع الثقافي والسياسى الكبير فى المناطق التي تخدمها الإيبارشية".

وشدد فيرون في بيانه: إن الانتقال من ابروشية في اقليم القدس والشرق الاوسط الى اربعة ابروشيات في اقليم الاسكندرية الجديد سوف يعطي اساسا عظيما للنمو والاستقرار للمسيحيين الاسقفيين في هذه المنطقة، اننى اهنيء بحرارة شعب الاقليم الجديد.و اتطلع بشفغ للوقت الذي اقوم فيه مع قادة اتحاد الكنيسة الاسقفية الانجليكانية في العالم بزيارة مصر لنحتفل بتدشين الاقليم الواحد والأربعين في اتحاد الكنائس الاسقفية الانجلكيانية."

فيما بعث جستن ويبلي رئيس أساقفة كانتربري خطابًا لتهنئة المطران حنا لتولية منصب أول رئيس أساقفة لإقليم الإسكندرية الجديد مؤكدًا على ثقته في قدرة حنا على المضي قدمًا بالكنيسة للأنجليكانية في تلك المنطقة بما يتمتع به من علاقة طيبة مع شيخ الأزهر تدفع مجالي التنمية وحوار الأديان إلى الأمام.