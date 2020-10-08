رئيس البرلمان الأوروبي في العزل الصحي بسبب فيروس كورونا

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي في العزل الصحي بسبب فيروس كورونا.

وفى وقت سابق، أعلن إيريك مامير المتحدث باسم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن نتائج الفحص الأخير للكشف عن فيروس كورونا المستجد الذي أجرته دير لاين جاءت سلبية، وقال مامير - في تغريدة عبر موقع (تويتر) للتدوينات القصيرة ، إن دير لاين ستلتزم، على الرغم من ذلك، بالعزل الذاتي حتى نهاية يوم غد على النحو المتبع في لوائح السلامة الصحية.

جدير بالذكر أن دير لاين كتبت - في وقت سابق اليوم عبر (تويتر) - أنها ستخضع للعزل الذاتي بعد أن شاركت في اجتماع يوم الثلاثاء الماضي حضره شخص ثبت أمس إصابته بالفيروس.

وأضافت أن نتائج التحليل التي اجرتها يوم الخميس الماضي جاءت سلبية، إلا أنها ستخضع لاختبار آخر في وقت لاحق اليوم.