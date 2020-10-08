رئيس أرمينيا يؤكد هدم تركيا للكنائس بإقليم ناجورنى كراباخ

قال الرئيس الأرمينى، أرمين سركيسيان، إن إقليم ناجورانى كاراباخ ملك لأرمينيا، ولم يكن يوما غير ذلك، فهو دايما إقليم أرمانى مستقل وأغلب سكانه من الأرمن. وأضاف أرمين سركيسيان، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأى عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن أذربيجان تتهم الأرمن باحتلال الإقليم وهذا غير صحيح، لذا لماذا تحاول أذربيجان طرد الأرمن من أراضيهم فى إقليم ناجورانى كاراباخ.
وأوضح أن الجانب الأرمينى يدافع عن أرضه، مقابل محاولات التطهير العرقى الذى تنفذها أذربيجان فى ناغورانى كاراباخ، منوها بأن هناك محاولة أخرى لخداع المجتمع الدولى من خلال الدين.
وتابع: "قامت تركيا وأذربيجان بدك الكنائس بالقنابل، أما الأرمن حافظوا على المساجد وقاموا ببنائها، بالإضافة إلى أن الأتراك قتلوا سابقا مليون ونصف من الأرمن".
وأكد أن العرق التركى أصله ليس من هذه المنطقة، فهم جاءوا من آسيا الوسطى ومانغوليا والصين، ورغم ذلك فأن تركيا تستخدم حجة العرق التركى لاحتلال أراضينا، موكداً أنه لا يوجد مقاتلين أجانب فى صفوف الجيش الأرميني.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة