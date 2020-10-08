رئيس أرمينيا يؤكد هدم تركيا للكنائس بإقليم ناجورنى كراباخ

كتب- هاشم الفخراني

قال الرئيس الأرمينى، أرمين سركيسيان، إن إقليم ناجورانى كاراباخ ملك لأرمينيا، ولم يكن يوما غير ذلك، فهو دايما إقليم أرمانى مستقل وأغلب سكانه من الأرمن. وأضاف أرمين سركيسيان، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأى عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن أذربيجان تتهم الأرمن باحتلال الإقليم وهذا غير صحيح، لذا لماذا تحاول أذربيجان طرد الأرمن من أراضيهم فى إقليم ناجورانى كاراباخ.

وأوضح أن الجانب الأرمينى يدافع عن أرضه، مقابل محاولات التطهير العرقى الذى تنفذها أذربيجان فى ناغورانى كاراباخ، منوها بأن هناك محاولة أخرى لخداع المجتمع الدولى من خلال الدين.

وتابع: "قامت تركيا وأذربيجان بدك الكنائس بالقنابل، أما الأرمن حافظوا على المساجد وقاموا ببنائها، بالإضافة إلى أن الأتراك قتلوا سابقا مليون ونصف من الأرمن".

وأكد أن العرق التركى أصله ليس من هذه المنطقة، فهم جاءوا من آسيا الوسطى ومانغوليا والصين، ورغم ذلك فأن تركيا تستخدم حجة العرق التركى لاحتلال أراضينا، موكداً أنه لا يوجد مقاتلين أجانب فى صفوف الجيش الأرميني.