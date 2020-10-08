اليوم السابع
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رئيس أرمينبا يتهم أذربيجان بمحاولة تنفيذ تطهير عرقى للأرمن فى إقليم ناجورنى

الخميس، 08 أكتوبر 2020 09:40 م
رئيس أرمينبا يتهم أذربيجان بمحاولة تنفيذ تطهير عرقى للأرمن فى إقليم ناجورنى حرب أرمينيا وأذربيجان
كتب- هاشم الفخراني

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قال رئيس أرمينيا، أرمين سركيسيان، إن إقليم ناجرونى قرا باغ إقليم أرميني وليس أذربيجان، حيث أن الأرمن فى الأقليم يمثلون أغلبية على عكس ما يزعم فى أذربيجان.

وأضاف الرئيس الأرمينى فى حوار مع قناة "تين" أن عقب انهيار الاتحاد السوفيتى تم تقسيم الدول والأمم إذ حدث صراع بين أرمينيا وأذربيجان وجورجيا وغيرها، وكان الإقليم مستقلا، وعقب الانهيار كان لسكان الإقليم حرية تقرير المصير.

وأكد أن أنه لا يوجد فى الإقليم أغلبية من سكان أذربيجان، التى تريد ضمه من دون أى سبب، ولا أعلم ماذا يريدون "هم يريدون تطهير عرقى للأرمن".

وشدد على أنهم يمارسون منهج متغطرس ومتطرف يعود إلى العصور الوسطى ضد المدنيين في الإقليم.

 


أرمينيا

أذربيجان

إقليم ناجورنى قرا باخ

حرب أرمينيا وأذربيجان

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