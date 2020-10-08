"ديلر" الأقراص المخدرة يكشف عن تحويل مسكنه لمخزن للممنوعات فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

كشف متهم تم القبض عليه فى الجيزة، وبحوزته عدد من الأقراص، من عقار الترامادول، أنه حول مسكنه إلى مخزن للمواد المخدرة، لحين ترويجها بين عملائه، بعد التواصل معهم هاتفيا، وتحديد أماكن لقائهم، بمحيط مسكنه، أو توصيل المواد المخدرة لهم.

أضاف المتهم أنه يحصل على المواد المخدرة من عاطل يقيم بالجيزة، كشف عن هويته لرجال المباحث، وجارى إعداد الأكمنة للقبض عليه، مشيرا إلى أنه كان يستعد لترويج الأقراص المخدرة المضبوطة بحوزته، إلا أنه فوجىء برجال المباحث يلقون القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تم ضبط المتهم، بعد أن رصدت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تورط عنصر إجرامى، فى الاتجار بالمواد المخدرة، متخذا من عدة مناطق بالجيزة مسرحا لمزاولة نشاطه.

بإعداد كمين للمتهم، ألقى رجال المباحث القبض عليه، وبحوزته عبوة تحتوى على أقراص مخدرة من عقار الترامادول، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه. وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.