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خطوات التصويت بلجنتك الانتخابية قبل انطلاق الاقتراع

الخميس، 08 أكتوبر 2020 06:00 ص
خطوات التصويت بلجنتك الانتخابية قبل انطلاق الاقتراع انتخابات مجلس النوا
كتبت إيمان على

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تجرى الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب على قدم وساق، للدورة التشريعية 2021، وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أسماء المرشحين بالنظام الفردى والقائمة لانتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الأولى والثانية.

يذكر أن عملية الانتخابات تجرى فى المرحلة الأولى خلال أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر فى الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل، وتجرى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومى 7 و8 نوفمبر فى الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل

ووفق قانون مجلس النواب، وقانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، نرصد طريقة التصويت الصحيحة :

- يكون الناخب اسمه مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوته ومرتديا للكمامة الطبية

-  تقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومي دون الاشتراط أن تكون سارية – أو جواز سفر مميكن

- يقوم رئيس اللجنة بالتأكد من هوية كل ناخب

- يسلم الناخب بطاقتي تصويت ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها.

-  ثم يأخذ الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في اللجنة الفرعية

- على أن يجرى التصويت على مرشحين القوائم فى بطاقة مستقلة

- ويُجرَى التصويت على مرشحين النظام الفردي فى بطاقة آخرى مستقلة.

- وعليه اختيار عدد من المترشحين مساوٍ لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة فى الفردى

- على أن يضع البطاقتين مطويتين أحداهما في الصندوق الخاص بالفردى والآخر بالقائمة

- يقوم بالتوقيع قرين اسمه فى كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه

- يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة له بكشوف الناخيين

-  وإذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت رأيه بنفسه في البطاقة

-   يمكن إبداؤه الرأى على انفراد لرئيس اللجنة الذي يثبته في البطاقة

-يثبت رئيس اللجنة حضوره في كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات

 


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