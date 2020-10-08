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خروج 61 مصابا فى واقعة تسرب غاز الكلور من مستشفى نجع حمادى

الخميس، 08 أكتوبر 2020 11:30 م
خروج 61 مصابا فى واقعة تسرب غاز الكلور من مستشفى نجع حمادى جانب من إسعاف المصابين
أيمن رمضان

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قال الدكتور على نور الدين، مدير مستشفى نجع حمادى، إن جميع الحالات التي أصيبت باختناق جراء تسرب غاز الكلور من مرشح مياه بـ"نجع قابول"، بنجع حمادى، خرجوا من المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم، وتابع:"عدد الحالات التي دخلت المستشفى 61 حالة 39 حالة متوسطة جميعهم غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج".

 

وأضاف "نور الدين"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أن فور قدوم المصابين إلى المستشفى تم توفير الأدوية اللازمة وأسطوانات الأكسجين، ورفع حالة الطوارئ والمتابعة اللحظية للمصابين حتى تماثلوا للشفاء، وتابع:"تعاملنا مع 61 حالة مصابة باختناق جراء استنشاق غاز الكلور في وقت واحد".


اخبار مصر

تسرب غاز

غاز الكلور

نجع حمادى

قنا

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