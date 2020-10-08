وأوضح مدير المستشفى، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن 39 مصابا كانت إصابتهم متوسطة وتلقوا العلاج اللازم واستمروا تحت الملاحظة الطبية لمدة 3 ساعات، فيما كانت إصابة باقى المصابين باختناق خفيف نتيجة استنشاق الغاز، وتم وضعهم على أجهزة الأكسجين، مؤكدا خروج المصابين بعد الاطمئنان الكامل علي تماثلهم للشفاء.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا قد تلقت إخطارا بتسريب غاز الكلور من أسطوانة بمحطة (مياه نجع قابول) التابعة لمركز نجع حمادى، وبالانتقال وقوات الحماية المدنية ومسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، تمت السيطرة على مصدر تسريب الغاز وجارى إصلاح العطل بالمحطة.