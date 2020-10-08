اليوم السابع
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"خبرات عملية للسلام المجتمعى" لقاء أنظمة الهيئة القبطية الإنجيلية بالمنيا اليوم

الخميس، 08 أكتوبر 2020 02:00 ص
"خبرات عملية للسلام المجتمعى" لقاء أنظمة الهيئة القبطية الإنجيلية بالمنيا اليوم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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تستقبل الهيئة القبطية الإنجيلية اليوم الخميس بمقر مركب الذهبية التابعة للهيئة الإنجيلية، بمحافظة المنيا، وفد رفيع المستوى من الولايات المتحدة الأمريكية، على رأسهم جون بارسا، القائم بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والسفير جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بمصر.

وذلك بحضور اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، للمشاركة فى فعاليات لقاء "خبرات عملية للعيش المشترك و السلام المجتمعي" بحضور عدد من مشاركين برامج منتدى حوار الثقافات بمحافظة المنيا.

يأتى ذلك فى إطار دور الهيئة المجتمعى وخدمة البيئة المحيطة بها.

 


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