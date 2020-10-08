حريق هائل في مبنى سكني من 33 طابقا بكوريا الجنوبية.. فيديو وصور

كتب محمد سعودي

اندلع حريق هائل في مبنى سكني مكون من 33 طابقًا بكوريا الجنوبية، اليوم الخميس، فيما هرعت سيارات الإطفاء والأمن إلى العقار لمحاولة السيطرة على النيران، ولإجلاء مئات الأشخاص بداخله، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الحريق اندلع في بادئ الأمر بالطابق الثانى عشر من المبنى السكنى فى حوالى الساعة 11.07 مساء بالتوقيت المحلى، ثم انتقلت النيران إلى المبنى بأكمله الكائن بمنطقة دال دونغ فى أولسان، وهى مدينة شمال غرب بوسان.

وحينما اندلع الحريق الهائل، هرع رجال الإطفاء لمحاولة السيطرة على النيران التي اشتعلت في المبنى المكون من 136 منزلاً، فيما أظهرت لقطات فيديو ألسنة اللهب تصل إلى أعلى المبنى، بينما تتساقط ألواح كبيرة من الخرسانة إلى الشارع ويتصاعد الدخان في الهواء.

وانتشر الحريق في المبنى بفعل الرياح العاتية السارية حاليا في المنطقة، فيما تعمل إدارة إطفاء أولسان على إخماد النيران، كما امتدت النيران إلى مركز تسوق مجاور.



النيران تلتهم مبنى سكني



حريق بكوريا الجنوبية



حريق في كوريا الجنوبية