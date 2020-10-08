جهاز المشروعات الصغيرة يكشف تفاصيل معرض "تراثنا" بمشاركة أصحاب الحرف اليدوية

قال طارق منير، نائب رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن انطلاق معرض تراثنا تحت رعاية رئيس الجمهورية سيعطى دفعة قوية للعارضين من أصحاب الحرف اليدوية والصناعات التراثية ويبدأ المعرض فى الفترة من 10 حتى 15 أكتوبر الجارى لمدة 5 أيام ويبدأ من العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء.

كما سيشارك فى المعرض أكثر من 660 عارضا من خلال جمعيات أهلية أو الأفراد أو جهات الدولة الثقافية والكثير من الجهات ويبلغ عدد المشاركين من الجمعيات الأهلية ما يقارب 45 عارضا.

وأضاف منير خلال لقائة ببرنامج "الحقيقة" التى تعرضه آية عبد الرحمن على cbc extra، أن المعرض يعرض مرة واحدة فى العام، ونهتم من خلاله بالحرف اليدوية والمحافظة على الهوية المصرية ونفتح الباب لمن يرغب المشاركة من جميع المحافظات على مستوى الجمهورية ونتواصل معهم باستمرار .

وأشار إلى أنه تم وضع المزيد من الإجراءات الاحترازية خلال فترة المعرض من خلال مراعاة التباعد الاجتماعى ووضع جهاز سمارت خارج القاعات بالإضافة إلى جهاز لقياس الحرارة للحاضرين بالمعرض وجميعها إجراءات نحرص على اتباعها .