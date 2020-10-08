جلسة استماع لمناقشة المخطط الاستراتيجى العام لمدن أبوتيج والقوصية والفتح بأسيوط

أسيوط – فريق المحافظات

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن الانتهاء من المخطط الاستراتيجى العام لمدن أبوتيج والقوصية والفتح وتحديد جلسة استماع لمناقشة آراء المواطنين والمجتمع المدنى قبل اعتماد تلك المخططات واستكمال باقى الإجراءات القانونية لاعتماده وذلك بناءً على توجيهات القيادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر 2030، مشيراً إلى تطبيق القوانين العامة أثناء إعداد مثل تلك المخططات بما يضمن عدم ضياع حق الدولة وخططها الاستراتيجية والمستقبلية التى تراعى احتياجات الأجيال القادمة فى كافة القطاعات مع مراعاة التنمية العمرانية والاجتماعية للمواطنين.

وأكد المحافظ على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة المعوقات والعقبات التى قد تحول أمام تنفيذ ما سيتم اعتماده لمشروع المخطط الإستراتيجى العام لمدن أبوتيج والقوصية والفتح بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعداد والاعتمادات المقررة خاصة بعد تنظيم جلسة تشاور واستماع للمواطنين وممثلى الهيئات المختلفة وأخذها فى الاعتبار خلال إعداد المخطط ووضع حلول لمشاكلهم طبقاً للامكانات المتاحة وبالتنسيق مع الجهات المعنية وخطتها المستقبلية الموضوعة.

وأوضحت المهندسة ايمان على محمود مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة إنه تم الاعلان عن تنفيذ جلسة استماع لمن يهمه الأمر لمناقشة المخطط الاستراتيجى لمدينة أبوتيج وذلك يوم الاربعاء الموافق 28 أكتوبر 2020 بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوتيج كما سيتم عقد جلسة استماع لمن يهمه الأمر لمناقشة المخطط الاستراتيجى لمدينة القوصية بتاريخ 1 نوفمبر 2020 بإحدى القاعات بالطريق الزراعى أمام موقف ديروط/منفلوط الجديد وعقد جلسة استماع للمخطط الاستراتيجى لمدينة الفتح يوم 21 أكتوبر الجارى بمقر الوحدة المحلية للمركز وذلك فى حوار مفتوح مع الحضور وممثلى المجتمع أثناء الجلسة واستعراض لشبكة الطرق والشوارع الرئيسية والطرق الفرعية والتجميعية والشريانية وعروضها وتوسعاتها المطلوبة لتكون قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة والكثافة السكانية والمرورية خلال السنوات القادمة.