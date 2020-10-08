جامعة دمنهور تقيم احتفالا حاشدا بذكرى انتصارات حرب أكتوبر.. صور

البحيرة - ناصر جودة

احتفلت منذ قليل جامعة دمنهور في البحيرة، بذكرى انتصارات حرب أكتوبر، بمجمع دمنهور الثقافى. شارك فى الاحتفال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والدكتور عبيد صالح رئيس، جامعة دمنهور، والمؤرخ العسكرى لواء محمد الصول، والكاتب الصحفى محمود بكرى، والخبير الاستراتيجى اللواء حمدي بخيت، واللواء طيار أبو بكر حامد، والخبراء العسكريين، عبد الرافع درويش وأسامه عبد العزيز، ولواء طيار محسن العشري، واللواء محمود خليفه، المستشار العسكري بجامعة الدول العربية والخبيرة التربوية صبورة السيد، بالإضافة إلى عدد كبير من أهالى الشهداء وأعضاء مجلس الشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية.

وأكد المشاركون على أهمية استلهام قيم حرب أكتوبر من أجل تنمية الوعى للشباب وتحقيق الانتصارات فى كافة المجالات، وأن حرب أكتوبر ليست عمليات عسكرية فقط، لكنها معركة فارقة لتحقيق إرادة الشعب المصرى.

وأوضح المشاركون فى الاحتفال أن بطولات رجال القوات المسلحة في مواجهة الارهاب فى سيناء لا يقل إعجازا عن حرب اكتوبر بل أكثر ضراوة لأنهم يواجهون خفافيش الظلام فى الجبال، مطالبي المشاركون فى الإحتفالية وزير التربية والتعليم بزيادة مقررات التربية العسكرية بالمدارس وذلك من اجل تعميق حب الوطن بين الطلاب.



محافظ البحيرة والحضور خلال إحتفالية أكتوبر (8)



محافظ البحيرة والحضور خلال إحتفالية أكتوبر (1)



محافظ البحيرة والحضور خلال إحتفالية أكتوبر (2)



محافظ البحيرة والحضور خلال إحتفالية أكتوبر (3)



محافظ البحيرة والحضور خلال إحتفالية أكتوبر (4)



محافظ البحيرة والحضور خلال إحتفالية أكتوبر (5)



محافظ البحيرة والحضور خلال إحتفالية أكتوبر (6)