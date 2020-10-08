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تقرير للاتحاد الأوروبى يؤكد فشل أردوغان فى مكافحة الفساد بتركيا

الخميس، 08 أكتوبر 2020 01:13 ص
تقرير للاتحاد الأوروبى يؤكد فشل أردوغان فى مكافحة الفساد بتركيا الاتحاد الاوروبى
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة إكسترا نيوز، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن تقريرا للاتحاد الأوروبى، أكد أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فشل في مكافحة الفساد بتركيا وفرص الانضمام للاتحاد تتضاءل.

وقبلها ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها أيضا، أن عضوين بمجلس الكونجرس الأمريكي يطالبان بعقوبات على تركيا على خلفية تشغيلها منظومة إس 400 الروسية، وسط تقارير تفيد باختبار تركيا نظام إس 400 الروسي باستخدام طائرات أمريكية.

ووفقا للقناة، فإن مطلب العقوبات ضد تركيا كان موضوع رسالة وجهها عضوا الكونجرس الأمريكى إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وموضحة أن عضوا الكونجرس عبرا عن مخاوف من جمع روسيا معلومات عن الناتو عن طريق تركيا.


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