تفاصيل 10 اكتشافات أثرية خلال 2020 بدأت بالمنيا وانتهت بسقارة

كتبت آمال رسلان

باطن الأرض لا يتوقف عن البوح بأسرار الماضى، والاكتشافات الأثرية لا تعرف معنى الجائحة أو الوباء، فرغم الظروف الاستثنائية التى أثرت على العالم أجمع بسبب فيروس كورونا، إلا أن الاكتشافات الأثرية ظلت مستمرة طوال الشهور الماضية، والتى أسفرت عن عدد من الاكتشافات فى ربوع مصر المختلفة، لتكمل لنا بعض الحلقات المفقودة من حضارة مصر القديمة التى لم تنتهى أسرارها بعد.

ومنذ بداية العام عثرت البعثات الأثرية التى تعمل تحت إجراءات احترازية مشددة فى مختلف مناطق المحروسة على 10 اكتشافات أثرية جاءت متنوعة فى عصورها، وأغبها بأيدى مصريين.

وإليك أبرز الاكتشافات خلال 2020:

1 - كشف الغريفة بالمنيا:

- توصلت له حفائر البعثة الأثرية المصرية.

- بمنطقة الغريفة الأثرية بتونا الجبل بمحافظة المنيا.

- تم الكشف عن بئر للدفن بداخله تابوت من الحجر الجيري وعدد من تماثيل الاوشابتي.

- التابوت لشخص يدعي جحوتي ام حتب من الأسرة ال 26.

2 - كشف ابيدوس

- توصلت له بعثة المسح الأثري بمنطقة الهضبة الصحراوية غرب أبیدوس.

- عثرت على مجموعة من الفتحات ترجع للعصر البطلمى.

- تقع الفتحات فوق آبار رأسية عميقة مرتبطة بأنفاق مياه طبیعیة.

- ووجدت غرفة بها نقوش جرافيتي لاسم يقرأ "خو-سو-ن- حور"، وأمه "آمون إیردس"، وجدته "نس-حور".

- الفخار المنتشر على سطح الوادي بین استخدام المكان في فترة العصر البطلمي.

3 - كشف نجع أبو عصبة

- توصلت له البعثة الأثرية المصرية أثناء أعمال مشروع ترميم طريق الكباش.

- يتمثل فى عدد من أفران للحرق دائرية الشكل من الطوب اللبن.

- كما عثرت على سور ضخم من الطوب اللبن من العصر الروماني والمتأخر.

- عثرت البعثة على جدار تم بنائه من 3 مداميك من كتل من الحجر الرملي.

- كان يحمي الضفة الشرقية للنيل من تغير مناسيب نهر النيل خلال مواسم الفيضان.

4 - كشف نجع حمادى

- تم العثور على جدار أثرى يعود للعصر البطلمى.

- تم الكشف عنه أثناء قبض شرطة السياحة والآثار على أربعة أشخاص اثناء أعمال الحفر خلسة بمنطقة "هو" بنجع حمادى.

- تم التأكد من أثرية الجدار المزين بنقوش وخراطيش تنتمى للعصر البطلمي تحمل اسم المللك بطليموس الرابع.

5 - كشف البهنسا

- يعود الى العصر الصاوى فى منطقة البهنسا.

- توصلت إليه البعثة الأثرية المصرية الإسبانية التابعة إلى جامعة برشلونة.

- وهى مقبرة فريدة في نوعها ولم يتم الكشف عن هذا الطراز من قبل في البهنسا.

- الحفائر أظهرت ثمان مقابر ترجع إلى العصر الروماني.

- تم العثور بداخلها على العملات البرونزية والصلبان الصغيرة.

6 - حجرة دفن فى منطقة سقارة.

- تعود للأسرة ال26 وتخبرنا عن الليبين الذين كانوا يهاجرون لمصر.

- عُثر بها على أربعة توابيت خشبية، أهمهم تابوت لامرأة تُدعى "ديدي باستت".

7 - كشف معبد رمسيس الثانى

- توصلت له البعثة الأثرية العاملة بمعبد رمسيس الثاني في أبيدوس، والتابعة إلى جامعة نيويورك.

- عثروا على نماذج لألواح منقوش عليها اسم العرش للملك رمسيس الثاني مطلية باللون الأزرق أو الأخضر.

- تم دفنها عام 1279 قبل الميلاد في وقت احتفالات وشعائر تأسيس المعبد.

8 - جبانة الحيوانات فى سقارة

- كشف جديد في موقع جبانة الحيوانات والطيور المقدسة في منطقة سقارة الأثرية.

- تم الكشف عن بئر مقاساته حوالى 120×90سم بعمق حوالى 11 متر.

- تم العثور به على حجرة دفن فى ارضيتها خمس توابيت حجرية مغلقة.

- و4 نيشات في جدران الغرفة بها توابيت خشبية ودفنات آدمية تعود للعصر المتأخر.

9 - أول كشف فى 2020 بمنطقة تونا الجبل

- العثور على 16 مقبرة و10 آلاف تمثال الاوشابتى، و8 مجموعات من الآوانى الكانوبية.

- كما تم العثور على 20 تابوت حجرى، و5 توابيت خشبية وبعض المومياوات.

10 - أحدث كشف فى 2020 بسقارة

- توصلت له البعثة الأثرية المصرية بمنطقة آثار سقارة.

- أسفرت عن اكتشاف 59 تابوتا آدميا مغلقا منذ أكثر من 2500 عاما تعود للأسرة 26.

- تم العثور بداخلها على عدد من اللقى الأثرية والتوابيت الخشبية.