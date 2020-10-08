تفاصيل إنهاء مشكلة ضعف مياه الشرب فى نصر النوبة بأسوان × 7 معلومات

أسوان – صلاح المسن

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بإنهاء مشكلة تكرار وضعف تدفق مياه الشرب بمدينة نصر النوبة وبعض القرى الواقعة فى نطاقها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالى المحافظة وتخفيف المعاناة عنهم من خلال توفير مياه الشرب النظيفة لهم.

"اليوم السابع" يقدم تفاصيل إنهاء مشكلة ضعف مياه الشرب بنصر النوبة فى 7 معلومات:

أولا : بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان فى تنفيذ مشروع إحلال وتجديد الخط الرئيسى لمياه الشرب من محطة رافع وادى العرب

ثانيا : إحلال وتجديد الخط الرئيسى لمياه الشرب سيزيد من تدفقات المياه وتغذية شبكات مدينة نصر النوبة والقرى والمناطق الواقعة فى نطاقها

ثالثا: الخط الجديد سيكون بقطر 600 مللى وبطول 4.3 كم وبتكلفة 20 مليون جنيه

رابعا : سيتم بالتوازى خلال الأسبوع القادم بدء عملية الصيانة فى الخط المغذى لمحطة رافع وادى العرب والقادم من محطة فطيرة بكوم أمبو بقطر 700مللي

خامسا: عملية صيانة فى المواقع التى تعانى من كسور وتسريب على طول الخط الذى يصل طوله إلى 12 كم

سادسا : سيعمل ذلك على ضخ كميات أكبر من المياه لمحطه رافع وادى العرب

سابعا : بالتالى سيعمل ذلك على ضخ كميات أكبر لمدينة وقرى نصر النوبة