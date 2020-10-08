تعيين الصحفية البريطانية أليجرا ستراتون متحدثة باسم بوريس جونسون

كتب محمد سعودي

ذكرت صحيفة "theguardian" البريطانية، أن الصحفية أليجرا ستراتون Allegra Stratton، سوف تتولى مهام المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وبذلك أصبحت أليجرا ستراتون السكرتيرة الصحفية الجديدة لداونينج ستريت.

فيما أشارت صحيفة "الإندبندنت" عبر موقعها الإلكتروني إلى أن الصحفية أليجرا ستراتون ستكون وجه المؤتمرات الصحفية اليومية الجديدة للحكومة، وهي مذيعة ذو خبرة ولديها اتصالات مع حزب المحافظين ولا تشوبها شائبة.



الصحفية إليجرا

وفي وظيفتها الجديدة، ستقدم السيدة أليجرا ستراتون إحاطات تلفزيونية يومية - مستوحاة من المؤتمرات الإخبارية الحكومية حول فيروس كورونا المستجد وغيرها.

الصحفية أليجرا ستراتون عملت كمراسلة سياسية سابقة في صحيفة "Guardian" ومحررة سياسية في "Newsnight"، وقد أمضت 5 سنوات في "ITV News" كمحررة أيضًا وشاركت في تقديم برنامج Peston On Sunday.