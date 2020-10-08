تعرف على قيمة الاشتراك فى مشروع العلاج لأعضاء اتحاد المهن الطبية

كتبت آية دعبس

بدأ اتحاد نقابات المهن الطبية، فى تلقى طلبات الاشتراك لأول مرة والتجديد والإضافة بمشروع العلاج لعام 2021، ومن المقرر أن يستمر فتح باب الاشتراك حتى 30 ديسمبر 2020، على أن تبدأ الاستفادة أول يناير 2021.

وحدد مشروع العلاج قيمة الاشتراك لأعضاء نقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، على النحو التالى:

1- العضو الذى مر على تخرجه من عام وحتى 5 سنوات، 290 جنيها، الزوج/ الزوجة 365 جنيها، قيمة الاشتراك لكل ابن 145 جنيها، أحد الوالدين 660 جنيها.

2- العضو الذى مر على تخرجه من 6 سنوات وحتى 10 سنوات، 365 جنيها، الزوج/ الزوجة 495 جنيها، قيمة الاشتراك لكل ابن 275 جنيها، أحد الوالدين 760 جنيها.

3- العضو الذى مر على تخرجه من 11 عاما وحتى 15 عاما، 435 جنيها، الزوج/ الزوجة 585 جنيها، الابن 325 جنيها، أحد الوالدين 960 جنيها.

4- العضو الذى مر على تخرجه أكثر من 15 سنة، 510 جنيها، الزوج/ الزوجة 690 جنيها، الابن 385 جنيها، أحد الوالدين 990 جنيها.

5- الأرامل والمعاشات، 580 جنيها، الزوج/ الزوجة 725 جنيها، الابن 290، أحد الوالدين 990 جنيها.

وأكد الاتحاد أنه تسهيلا على الأعضاء وحفاظا على سلامتهم، يمكن تجديد الاشتراك بمشروع العلاج من خلال عدة طرق هى: الدفع الإلكترونى عن طريق الموقع الرسمى لمشروع العلاج، أو من خلال حساب اتحاد نقابات المهن الطبية.