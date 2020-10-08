تعرف على الطرق المختلفه لعلاج التهاب المفاصل

كتبت هند عادل

التهاب المفاصل مصطلح يستخدم لوصف حوالي 200 حالة تؤثر على المفاصل والأنسجة المحيطة بالمفصل والأنسجة الضامة الأخرى، فهى حالة روماتيزمية، الشكل الأكثر شيوعًا لالتهاب المفاصل هو هشاشة العظام تشمل الحالات الروماتيزمية الشائعة الأخرى المتعلقة بالتهاب المفاصل النقرس ، والألم العضلي الليفي ، والتهاب المفاصل الروماتويدي.

ووفقا لتقرير لموقع MEDICAL NEWS TODAY تميل الحالات الروماتيزمية إلى الشعور بالألم والتصلب، والتورم في مفصل واحد أو أكثر، يمكن أن تتطور الأعراض بشكل تدريجي أو مفاجئ، ويمكن أن تشمل بعض الحالات الروماتيزمية أيضًا الجهاز المناعي وأعضاء الجسم الداخلية المختلفة.

كذلك تؤثر بعض أشكال التهاب المفاصل ، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة، على أعضاء متعددة وتسبب أعراضًا منتشرة، يعد التهاب المفاصل أكثر شيوعًا بين البالغين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر ، ولكنه يمكن أن يصيب الأشخاص من جميع الأعمار ، بما في ذلك الأطفال.

حقائق سريعة عن التهاب المفاصل



ـ يشير التهاب المفاصل إلى حوالي 200 مرض وحالة روماتيزمية تؤثر على المفاصل ، بما في ذلك الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي.

ـ يمكن أن يسبب مجموعة من الأعراض ويضعف قدرة الشخص على أداء المهام اليومية.

ـ النشاط البدني له تأثير إيجابي على التهاب المفاصل ويمكن أن يحسن الألم والوظيفة والصحة العقلية.

ـ تشمل العوامل في تطور التهاب المفاصل الإصابة ، والتمثيل الغذائي غير الطبيعي ، والتركيب الجيني ، والالتهابات ، وخلل الجهاز المناعي.

ـ يهدف العلاج إلى السيطرة على الألم وتقليل تلف المفاصل وتحسين نوعية الحياة أو الحفاظ عليها. يتضمن الأدوية والعلاجات الفيزيائية وتثقيف المريض ودعمه.

طرق علاج التهاب المفاصل



يهدف علاج التهاب المفاصل إلى السيطرة على الألم وتقليل تلف المفاصل وتحسين الوظيفة ونوعية الحياة أو الحفاظ عليها، يمكن أن تساعد مجموعة من الأدوية واستراتيجيات نمط الحياة في تحقيق ذلك وحماية المفاصل من المزيد من الضرر.

قد يشمل العلاج الأدوية، العلاجات غير الدوائية، العلاج الطبيعي أو المهني، الجبائر أو المساعدات المساعدة المشتركة، تثقيف المريض ودعمه، فقدان الوزن، الجراحة ، بما في ذلك استبدال المفاصل.

غالبًا ما تُعالج الأنواع غير الالتهابية من التهاب المفاصل ، مثل هشاشة العظام ، بأدوية لتخفيف الآلام ، والنشاط البدني ، وفقدان الوزن إذا كان الشخص يعاني من زيادة الوزن ، وتثقيف الإدارة الذاتية.

يتم تطبيق هذه العلاجات أيضًا على الأنواع الالتهابية من التهاب المفاصل ، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي ، جنبًا إلى جنب مع الأدوية المضادة للالتهابات مثل الكورتيكوستيرويدات والأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات، والأدوية المضادة للروماتيزم المعدلة للمرض ، نسبيًا فئة جديدة من العقاقير تعرف بالبيولوجيا.

تعتمد الأدوية على نوع التهاب المفاصل تشمل الأدوية شائعة الاستخدام ما يلي:



المسكنات: تخفف الألم ، لكن ليس لها تأثير على الالتهاب.

العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات: تقلل من الألم والالتهاب، تشمل مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية المتاحة للشراء بدون وصفة طبية بما في ذلك إيبوبروفين ، تتوفر بعض مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية على شكل كريمات أو مواد هلامية أو لاصقات يمكن وضعها على مفاصل معينة.

مضادات التهيج: تحتوي بعض الكريمات والمراهم على المنثول أو الكابسيسين ، وهو المكون الذي يجعل الفلفل الحار حارًا يمكن أن يؤدي فركها على الجلد فوق مفصل مؤلم إلى تعديل إشارات الألم من المفصل وتقليل الألم .

المستحضرات الدوائية الحيوية: تُستخدم مع الأدوية المعدلة لسير المرض ، ومعدلات الاستجابة البيولوجية هي عقاقير معدلة وراثيًا تستهدف جزيئات بروتينية مختلفة تشارك في الاستجابة المناعية.

الكورتيكوستيرويدات: يقلل الكورتيزون الالتهاب ويثبطان جهاز المناعة.

علاجات طبيعية



يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن مع ممارسة الرياضة المناسبة ، وتجنب التدخين ، وعدم الإفراط في شرب الكحول ، الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل في الحفاظ على صحتهم العامة.

لا يوجد نظام غذائي محدد يعالج التهاب المفاصل ، ولكن قد تساعد بعض أنواع الطعام في تقليل الالتهاب، يمكن أن توفر الأطعمة التالية ، الموجودة في نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي.