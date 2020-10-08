اليوم السابع
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تعديلات بمواعيد عمل أنفاق قناة السويس بالإسماعيلية

الخميس، 08 أكتوبر 2020 07:35 م
تعديلات بمواعيد عمل أنفاق قناة السويس بالإسماعيلية أنفاق "تحيا مصر" بالإسماعيلية
الإسماعيلية – السيد فلاح

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أعلنت هيئة قناة السويس عن تعديل مواقيت فترة التوقف الجزئى لأنفاق "تحيا مصر" بالإسماعيلية، ليكون التوقف خلال أيام "السبت، والأحد، والإثنين" من كل أسبوع من الساعة 12 منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحًا، بدلًا من التوقف من الساعة 2 صباحًا حتى الساعة 8 صباحًا لتحقيق الاستفادة القصوى من تشغيل الأنفاق فترة الذروة، وذلك اعتبارًا من بعد غد السبت.

وأكدت هيئة قناة السويس، خلال بيانًا لها عن تشغيل معدية القنطرة أفراد علامة كم 45 على مدار الـ 24 ساعة لتخفيف العبء على مواطني الضفة الشرقية.

وأكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسة بربط سيناء بالوادى وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين خلال عبورهم بين ضفتى القناة و خدمة المشروعات التنموية بالمنطقة.

 

 


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