وقال ترامب إن على بومبيو أن يجد وسيلة لنشر رسائل إلكترونية من هيلاري كلينتون، مرشحة الديموقراطيين في الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2016، وهو ما يطالب به نشطاء الجمهوريين الذين ينتقدون استخدامها خادما خاصا عندما كانت وزيرة للخارجية، وأضاف "إنها (الرسائل الإلكترونية) في وزارة الخارجية لكن مايك بومبيو لم يتمكن من إخراجها، وهو أمر محزن جدا بالحقيقة".. مضيفا أنه ليس مسرورا من وزير خارجيته لهذا السبب.

وفيما يخص انتقاده لوزير العدل بيل بار ، قال ترامب سيعرف بيل بار، إما بأنه أفضل مدع عام في تاريخ البلاد أو بأنه مصدر خيبة.. مضيفا أنه لديه جميع المعلومات التي يحتاج لها، في إشارة إلى لوائح الاتهام.