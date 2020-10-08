تحرير 49 محضرا تموينيا خلال حملة تفتيش على الأسواق فى أسيوط

أسيوط – فريق المحافظات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أن حملات التفتيش والمراقبة على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة مستمرة بكافة مراكز وقرى المحافظة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية من الطب البيطري والتموين والصحة، مشيرًا إلى حرص المحافظة على التأكد من صلاحية السلع والمنتجات المعروضة في الأسواق ومنافذ البيع والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين من بعض التجار وأصحاب المحلات ومنع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار، مشددًا على المتابعة الدورية المستمرة لمنافذ البيع المختلفة والمحلات والمخابز ومستودعات البوتاجاز، وذلك عن طريق ضبط وتحرير المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين للحفاظ على حقوق المواطنين وحقهم في الحصول على سلع جيدة وصالحة للاستخدام .

وأوضح المحافظ أنه تم شن حملة تموينية مكبرة برئاسة المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة على بعض المحال التجارية ومنافذ البيع المختلفة والمطاعم ومحلات الجزارة بنطاق حي شرق وغرب مدينة أسيوط بمشاركة كمال خليفة وكيل مديرية التموين ومسئولي الصحة والطب البيطرى ونواب ومساعدي الحيين لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق أسفرت عن تحرير 49 محضرًا تموينيًا متنوعًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة.

كان محافظ أسيوط أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أورسائل الواتس آب (01000623873) لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة والتعامل الفوري معها.