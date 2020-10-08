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تجديد حبس "عنتيل الجيزة" المتهم بممارسة الرذيلة مع عدد من السيدات وتصويرهن

الخميس، 08 أكتوبر 2020 02:21 م
تجديد حبس "عنتيل الجيزة" المتهم بممارسة الرذيلة مع عدد من السيدات وتصويرهن حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس "عنتيل الجيزة" 15 يومًا على ذمة التحقيق، لاتهامه بممارسة الرذيلة مع عدد من السيدات، وتصويرهن فى أوضاع مخلة، دون علمهن، وضبط بحوزته هاتف محمول يحتوى على مقاطع جنسية، تم التحفظ عليها لفحصها.

وتم التحفظ على المتهم من جانب عدد من المواطنين المتضررين، وحاولوا الاعتداء عليه والفتك به، إلا أن رجال المباحث تمكنوا من إنقاذه، واقتياده وسط حراسة أمنية مشددة إلى قسم الشرطة، وتم التحفظ على هاتفه المحمول، وبفحصه عثر به على عدد من مقاطع الفيديو المخلة التى صورها للسيدات.

وحدد رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، هوية 3 سيدات، من اللائى ظهرن بمقاطع الفيديو الخاصة بالمتهم، وتم إخطار النيابة بهوية السيدات الثلاثة، تمهيدا للتحقيق معهن، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على "عنتيل"، اعتاد ممارسة الرذيلة مع السيدات، وتصويرهن، حيث تم القبض عليه بعد انتشار عدد من مقاطع الفيديو الخاصة به، والتى تجمعه مع سيدات فى أوضاع مخلة، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد انتشار عدد من مقاطع الفيديو الخادشة للحياة، لأحد الأشخاص فى أوضاع مخلة مع سيدات.

بإجراء التحريات تم تحديد هوية المتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، من ممارسة الرذيلة مع عدد من السيدات، وتصويرهن فى أوضاع مخلة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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