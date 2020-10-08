تباين بورصات الخليج بجلسة نهاية الأسبوع.. والأسواق الإماراتية تربح 1.8 مليار درهم

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.64% رابحاً 53.76 نقطة ليغلق عند مستوى 8412.55 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.4% رابحاً 17.98 نقطة ليغلق عند مستوى 4512.505 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 1.8 مليار درهم ليغلق عند مستوى 676.630 مليار درهم، وقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.62% رابحاً 9.03 نقطة ليغلق عند مستوى 1458.42 نقطة، وزاد مؤشرات بورصة الكويت.

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.07% رابحاً 1.59 نقطة ليغلق عند مستوى 2214.32 نقطة، وربح رأس المال السوقي 10 ملايين درهم، فيما تراجع مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.11% خاسراً 3.92 نقطة ليغلق عند مستوى 3604.210 نقطة.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.64% رابحاً 53.76 نقطة ليغلق عند مستوى 8412.55 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.22% خاسراً 32.77 نقطة ليغلق عند مستوى 1500.95 نقطة، وبلغ حجم التداول 436.5 مليون سهم بقيمة 11.3 مليار ريال.

وصعد 16 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع الرعاية الصحية بنسبة 4.02%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 3.99%، يليه قطاع المرافق العامة بنسبة 2.98%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.25%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.85%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.65%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.56%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.65%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.64%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.61%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.54%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.49%، فيما تراجع قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.17%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.43%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.07%، ثم قطاعي البنوك والاستثمار والتمويل بنسبة 0.05%، 0.02%، على التوالي.

وقفز 107 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أنعام القابضة" بنسبة 9.99%، ثم سهم "المواساة" بنسبة 9.23%، ثم سهم "الخليجية العامة" بنسبة 5.79%، فيما تراجع 80 سهماً على رأسها سهم "وفرة" بنسبة 3.19%، ثم سهم "البحر الأحمر" بنسبة 2.73%، ثم سهم "جبل عمر" بنسبة 2.38%، فيما تصدر سهم "سابك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 617.2 مليون ريال سعودي.

بورصة أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.4% رابحاً 17.98 نقطة ليغلق عند مستوى 4512.505 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 1.8 مليار درهم ليغلق عند مستوى 676.630 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 85.1 مليون سهم، بقيمة 321.9 مليون درهم، عبر تنفيذ 1812 صفقة.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 7.17%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.04%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.69%، ثم قطاعي البنوك والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.47%، 0.43%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.24%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.64%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.50%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.10%.

وارتفع 15 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم مجموعة أغذية بنسبة 8.48%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 3.51%، ثم سهم شركة الواحة كابيتال بنسبة 2%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات بنسبة 4.95%، ثم سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 4.87%، ثم سهم شركة منازل بنسبة 3.51%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 81.7 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.54%.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.62% رابحاً 9.03 نقطة ليغلق عند مستوى 1458.42 نقطة، وبلغ حجم التداول 8.1 مليون سهم بقيمة 4 ملايين دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة نمو 40.68% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 4.08%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.31%، زين البحرين بنسبة 0.98%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 11.60% مدفوعاً بصعود سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 1.30%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.62%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%.

كما ارتفع قطاع التأمين بنسبة نمو 2.46% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 0.61%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعاً بصعود سهم الشركة المتحدة لصناعة الورق بنسبة 2.10%، ألمنيوم البحرين بنسبة 0.25%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.67% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.67%، سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.57%.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.62% رابحاً 35.26 نقطة ليغلق عند مستوى 5724.75 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.75% رابحاً 47.65 نقطة ليغلق عند مستوى 6372.82 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.22% رابحاً 9.77 نقطة ليغلق عند مستوى 4434.87 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.19% رابحاً 8.37 نقطة ليغلق عند مستوى 4489.04 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 380.8 مليون سهم بقيمة 72.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 16.2 ألف صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.86%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.01%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.74%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.65%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.55%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.30%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.21%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.07%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.18%.

وجاء سهم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 5.33%، يليه سهم شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي بنسبة 4.59%، ثم سهم شركة أسمنت الكويت بنسبة 4.44%، فيما تصدر سهم شركة دار الثريا العقارية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 9.57% يليه سهم الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 7.27%، ثم سهم شركة وثاق للتأمين التكافلي بنسبة 7.23%.

بورصة مسقط

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.11% خاسراً 3.92 نقطة ليغلق عند مستوى 3604.210 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.4 مليون سهم بقيمة 986.9 ألف ريال عبر تنفيذ 435 صفقة لعدد 39 سهماً.

وارتفعت 10 أسهم ببورصة مسقط على رأسها سهم "الجزيرة للمنتجات الحديدية" بنسبة 5.98%، ثم سهم "صناعة الكابلات العمانية" بنسبة 4.65%، ثم سهم "الوطنية لمنتجات الألومنيوم" بنسبة 3.19%، فيما تراجع 11 سهماً على رأسها سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 4%، ثم سهم "ظفار لتوليد الكهرباء" بنسبة 2.56%، ثم سهم "ريسوت للأسمنت" بنسبة 1.90%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 192.3 ألف ريال عماني.

بورصة دبي

تحول المؤشر العام لسوق دبي المالي، للارتفاع هامشياً بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.07% رابحاً 1.59 نقطة ليغلق عند مستوى 2214.32 نقطة، وبلغ حجم التداول 135.3 مليون سهم محققة ما قيمته 114 مليون درهم من خلال تنفيذ 2631 صفقة لعدد 32 سهماً، وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي؛ على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.35%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.66%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.28%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.11%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 1%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.74%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.19%.

وقفز 11 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 2.67%، ثم سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 2.56%، فيما تراجع 17 سهماً على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.98%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.68%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 9.7 مليون ورقة بقيمة 25.8 مليون درهم.