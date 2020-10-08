تاجر اللحم الرخيص: أتفق مع الساقطة على تسليمها لراغب المتعة الحرام واقتسم معها المبلغ"

كتب محمود عبد الراضي

اعترف شخص باستقطاب سيدات والاتفاق معهن على عرضهن على راغبي المتعة الحرام مقابل الحصول على مبالغ مالية يتم اقتسامها بينهما.

وأضاف المتهم ـ في التحقيقات الأولية ـ أنه نجح في إنشاء صفحة على منصات التواصل الاجتماعي لعرض صور السيدات عليها، واستقطاب الزبائن من خلالها، والاتفاق على الأموال المادية، وذلك قبل القبض عليه بمدينة نصر.

وكانت أجهزة الأمن نجحت في ضبط شخص لترويجه لممارسة الأعمال المنافية للآداب، بمقابل مادى، تحت ستار الزواج العرفى، لمدة زمنية محددة عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

ورصدت إدارة مكافحة الهجرة والإتجار بالبشر، قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعى للتواصل مع راغبى المتعة الحرام يبدى خلالها استعداده لإحضار فتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب لمدة زمنية محددة تحت ستار الزواج الشرعى والعرفى وذلك من خلال عرض صورهن على عملائه مستغلاً حاجتهن للمال وسوء أحوالهن المعيشية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد هوية المتهم، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات "الأمن الوطنى – الأمن العام – أمن القاهرة" والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، تم استهدافه وضبطه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وتبين أنه "أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أبو النمرس بالجيزة"، وبرفقته "سيدة"، وعثر بحوزته على "3 هواتف محمولة" تحتوي على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه الآثم" ومبلغ مالي".