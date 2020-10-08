بيت التطوع بجامعة سوهاج يحتفل بختام فعاليات أسبوع التوعية بمخاطر الإدمان

سوهاج _ محمود مقبول

احتفل بيت التطوع بجامعة سوهاج بختام فعاليات أسبوع التوعية بمخاطر الإدمان، والذي تم تنظيمه بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي في الفترة من 3 حتى 8 من أكتوبر الجاري .

وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، إن فعاليات الأسبوع لاقت إقبالاً شديدًا من المستهدفين بالحملة، ويرجع ذلك لتنوع الأنشطة ما بين حملات إعلامية للتوعية بأضرار المخدرات وورش عمل ومبادرات ميدانية ومسابقات علمية وبحثية ورياضية ومعسكرات شبابية وعروض فنية وتدريبات، والتى هدفت جميعها إلى رفع الوعى بخطورة تعاطى المواد المخدرة بأساليب تناسب الفئات المستهدفة.

وأكد الدكتور مصطفي عبد الخالق، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، ضرورة التوسع في تنفيذ برامج الحماية من الإدمان في جميع مراكز وقري المحافظة وتنفيذ العديد من الأنشطة التي تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة خاصة الشباب من أجل التوعية بأخطار المخدرات، لافتًا إلى أهمية تضافر الجميع من مؤسسات تربوية وإرشادية ومجتمعية رسمية وأهلية لمحاربة آفة المخدرات وتوعية الجيل الناشئ لمخاطرها.

وفي السياق نفسه قدم الدكتور محمد عبد التواب مدير بيت التطوع، جزيل الشكر والتقدير لإدارة الجامعة علي دعمهم المستمر لكل الفعاليات التي تخدم كل أفراد المجتمع، موجهًا شكر مماثل لكل القائمين على تنظيم الأسبوع من داخل وخارج الجامعة، وجميع المتطوعين من الطلاب لما بذلوه من مجهود ومساعدات ساهمت في إنجاح فعاليات الأسبوع، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات التثقيفية والخدمية والرياضية والاجتماعية، داخل الجامعة وخارجها في بعض المراكز والقري بالمحافظة، ومنها زيارة منطقة السماكين بمركز المنشاة، منطقة الكوم فى مركز أخميم، مركز دار السلام، وأيضًا منطقة المخبز الآلي والشهيد، بالإضافة إلى إقامة دوري كرة قدم وألعاب ترويحية علي ملاعب المدينة الجامعية للطالبات بمقر الجامعة القديم، وكذلك تنظيم ماراثون للدراجات من أمام مديرية التربية والتعليم بالكورنيش الغربي.

ومن جانبه أعرب الدكتور إبراهيم عسكر مدير الوقاية بصندوق مكافحة الادمان، عن بالغ سعادته بالتعاون المثمر مع الجامعة كبيت خبرة متخصص في كل المجالات، متمنيًا المزيد من التعاون في مثل هذه الفعاليات التي تهدف إلى نشر ثقافة الوعي بمخاطر المواد المخدرة وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن المخدرات وطرق الوقاية منه.

وفي نهاية الحفل أعلن الدكتور محمد عبد التواب عن الفائزين في المسابقات الرياضية التي أقيمت ضمن فعاليات الأسبوع، حيث أعلن فوز فريق مركز أخميم بالمركز الأول في دوري كرة القدم، وفوز فريق مركز المنشاة بالمركز الثاني، أما في منافسات الكرة الشاطئية فقد حصل فريق كلية التربية الرياضية علي المركز الأول، وحصل فريق اتحاد شباب المدن علي المركز الثاني، كما تم توزيع العديد من الجوائز علي المتطوعين لمشاركتهم المتميزة، بالإضافة إلى جوائز الألعاب الترويحية والترفيهية.

جدير بالذكر أن الحفل كان بحضور المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، عبد اللاه رضوان ممثل عن المجتمع المدني وراعي لأنشطة الصندوق، نخبة من مسئولي الصندوق والمختصين في هذا المجال، وكذلك الاعضاء المتطوعين، كما تخلل الحفل عدة فقرات فنية وغنائية قام بتقديمها عدد من المواهب الصاعدة والمتميزة من الشباب المتطوع.



حفل ختام فعاليات أسبوع التوعية بمخاطر الإدمان بسوهاج (1)



حفل ختام فعاليات أسبوع التوعية بمخاطر الإدمان بسوهاج (2)



حفل ختام فعاليات أسبوع التوعية بمخاطر الإدمان بسوهاج (3)



حفل ختام فعاليات أسبوع التوعية بمخاطر الإدمان بسوهاج (4)



حفل ختام فعاليات أسبوع التوعية بمخاطر الإدمان بسوهاج (5)



حفل ختام فعاليات أسبوع التوعية بمخاطر الإدمان بسوهاج (6)