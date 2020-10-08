بورصة أبوظبي ترتفع 0.4% بجلسة نهاية الأسبوع.. ورأس المال يربح 1.8 مليار درهم

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.4% رابحاً 17.98 نقطة ليغلق عند مستوى 4512.505 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 1.8 مليار درهم ليغلق عند مستوى 676.630 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 85.1 مليون سهم، بقيمة 321.9 مليون درهم، عبر تنفيذ 1812 صفقة.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 7.17%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.04%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.69%، ثم قطاعي البنوك والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.47%، 0.43%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.24%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.64%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.50%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.10%.

وارتفع 15 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم مجموعة أغذية بنسبة 8.48%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 3.51%، ثم سهم شركة الواحة كابيتال بنسبة 2%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات بنسبة 4.95%، ثم سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 4.87%، ثم سهم شركة منازل بنسبة 3.51%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 81.7 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.54%.