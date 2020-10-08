اليوم السابع
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خالد صلاح
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بابا الروم الأرثوذكس يحتفل بالذكرى الـ16 لانتخابه بطريركا غدا

الخميس، 08 أكتوبر 2020 03:00 ص
بابا الروم الأرثوذكس يحتفل بالذكرى الـ16 لانتخابه بطريركا غدا البابا ثيودروس الثانى

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قال المطران نقولا، المتحدث الرسمي باسم بطريركية الروم الأرثوذكس في مصر، إن البابا ثيودروس الثاني، سيحتفل بمرور ستة عشر عامًا على انتخابه من المجمع المقدس بابا وبطريركًا على عرش بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا الأرثوذكسية، غدا الجمعة. وأضاف الأنبا نقولا، أنه تم انتخاب البابا ثيودروس الثاني، من المجمع المقدس بابا وبطريركًا على عرش بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا الأرثوذكسية، في يوم 9 أكتوبر 2004.
 
وتابع الأنبا نقلا، بهذه المناسبة يقام قداس إلهي في دير القديس سابا البطريركي بالإسكندرية بحضور البابا ثيودروس ومطارنة البطريركية في مصر؛ المتروبوليت نيقولاوس مطران إرموبوليس (طنطا)، المتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس (مصر الجديدة)، المتروبوليت نيفون مطران بيلوسِيُو (بورسعيد)، المتروبوليت ناركيسوس مطران نفكراتوس (شمال الدلتا)، الأسقف والأسقف جرمانوس أسقف تامياثيوس ورئيس دير القديس سابا بالإسكندرية.
 
واستطرد الأنبا نقولا، تولي البابا ثيودروس عرش بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا الأرثوذكسية فكان في 24 أكتوبر 2004 في كنيسة بشارة والدة الإله المقدسة في الإسكندرية. بحضور العديد من الرئيسيات وممثلي جميع الكنائس، والثقافية، والقادة السياسيين في مصر واليونان وآلاف المسيحيين.
 

بطريرك الروم الارثوذكس

بابا الروم الارثوذكس

البابا ثيودروس الثانى

الانبا نقولا

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