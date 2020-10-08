انهيار الليرة التركية يصل المطاعم.. الشيف نصرت مهدد بالإفلاس

كتب هيثم سلامة

على غرار انهيار شركات تركية أخرى بسبب الوضع الاقتصادي في إسطنبول، وانخفاض الليرة مما يدل أن أسطنبول بسبب سياسات أردوغان أصبحت بيئة غير آمنة للاستثمار، تواجه مجموعة مطاعم الشيف "نصرت" أو الشهير برشة الملح أزمة مالية طاحنة، حيث دخلت الشركة المالكة في محادثات مع البنوك لتأجيل سداد قروضها التي تقدر بحوالي 2.7 مليار دولار والتى جرى هيكلتها العام الماضى.



الشبف نصرت

وأفادت قناة العربية في تقريرها، أن المجموعة "دوجوس هولدينج " الاستثمارية المالكة للمطعم، ما زالت في مباحثات مع البنوك بسبب وضعها الأقتصادى الصعب في ظل أزمة كورونا وانهيار الوضع الاقتصادى التركى في الفترة الأخيرة، حيث لم تتمكن من سداد القروض، حيث ارتفعت ديونها إلى 5.2 مليار دولار.

وأوضح التقرير، أن المجموعة الاستثمارية التركية المالكة تخلصت من عدة فنادق العام الماضي، حتى تضمن تنفيذ الاتفاق الذي وقعته في ديسمبر الماضي لسداد ديونها ولكن الاتفاق لا يغطي حتى نصف ديون الشركة.

يشار إلى أن العديد من الشركات تركية الأخرى، تعانى من أزمات مالية، حيث يعاني مالك سلسلة مطاعم "نصرت"، صعوبات في سداد الديوان بالعملة الأجنبية بسبب انخفاض سعر صرف الليرة مقابل العملات الأخرى وأن الشركة المالكة "دوجوس هولدينج" لجأت إلى بيع عدة مشاريع في تركيا وأمريكا وإسبانيا بسبب الضغوط المالية.